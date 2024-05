Filistin'e desteğini her fırsatta dile getiren ABD'li rap sanatçısı Macklemore, Filistin için yazdığı Hind's Hall (Hind'in duvarı) şarkısını ilk kez canlı seslendirdi. Yeni Zelanda'daki konserinde on binlerce hayranına Filistin sloganı attırmaktan da çekinmeyen Macklemore, her platformda Filistin'deki zulmü cesurca tüm dünyaya haykırıyor.