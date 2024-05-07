Öğrencilerden Filistin nöbeti

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlikte Umuttepe Camisi önünde toplanan öğrenciler, Filistin ve Türk bayrakları ile yürüdü. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek yürüyüşü için Yunus Emre Kampüsü'nde bir araya geldi. Kastamonu Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Balıkesir Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), Giresun Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.