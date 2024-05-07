Öğrencilerden Filistin nöbeti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) öğrenciler, "Filistin nöbeti" başlattı. Kütüphane önünde bir araya gelen öğrenciler, "Gazze için kampüsler ayağa, yaşasın küresel intifada" pankartı açarak slogan attı.
TEKBİRLERLE YÜRÜDÜLER
Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlikte Umuttepe Camisi önünde toplanan öğrenciler, Filistin ve Türk bayrakları ile yürüdü. İstanbul Topkapı Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek ve ABD ile Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek yürüyüşü için Yunus Emre Kampüsü'nde bir araya geldi. Kastamonu Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Balıkesir Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ), Giresun Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.
500 akademisyenden eylemlere destek
Türkiye İslam Hukukçuları Platformu, farklı üniversitelerdeki 500 akademisyenin imzaladığı bir bildiri ile İsrail’in Gazze’deki soykırımını kınadı. Türkiye İslam Hukukçuları Platformu Sözcüsü Rıfat Oral, "Dünya genelindeki üniversitelerde İsrail’in soykırımına karşı başlayan eylemlere tam destek veriyoruz" dedi.
Türkiye İslam Hukukçuları Platformu tarafından yayınlanan bildiride şunlar kaydedildi: “Bizler yüzyılın bu en büyük katliamını ve soykırımını yapanları ve onları destekleyenleri kınıyor, bu soykırımı durdurmak için vicdanının sesini dinleyen dünya akademisyenleri ve öğrencilerinin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz. İnsanlık onurunu kurtarmak için dünya halklarını ve devletlerini Gazze’de yaşanan asrın felaketi bu soykırımı derhal durdurmaya, barış yanlısı olan akademisyenlere ve öğrencilere karşı uygulanan şiddete son vermeye davet ediyoruz.”