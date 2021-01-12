Gündem Filyasyon çalışmalarıyla Tekirdağda tablo yeşile döndü
TEKİRDAĞ

Filyasyon çalışmalarıyla Tekirdağ'da tablo yeşile döndü

Tekirdağ'da alınan önlemler sayesinde koronavirüs vaka sayısında büyük düşüş yaşandı, kentin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritasının rengi kırmızıdan yeşile döndü. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, 265 ekip ile 200 bin kişiye filyasyon yaptıklarını belirterek, "Bu süre zarfında da hiç eksilmeden rehavete düşmeden hızlı bir şekilde sahaya intibak ederek çalışmalarımız sürdürmekteyiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tekirdağ'da tedbirler filyasyon çalışmaları ile vaka sayılarında azalma gerçekleşti.
Tekirdağ'da tedbirler filyasyon çalışmaları ile vaka sayılarında azalma gerçekleşti.

Koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu iller arasında yer alan Tekirdağ'da alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi. Vaka sayısında büyük düşüş yaşanan kentin, HES uygulamasındaki yoğunluk haritasında kırmızı olan rengi yeşile döndü. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, filyasyon ekiplerinin vaka sayısı düşmesi için büyük mücadele verdiğini söyledi.

Tekirdağ'da 200 bin kişiye filyasyon yapıldı: Koronavirüs tablosu yeşile döndü
FOTOĞRAF 13
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Koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu iller arasında yer alan Tekirdağ'da alınan önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi.
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Vaka sayısında büyük düşüş yaşanan kentin, HES uygulamasındaki yoğunluk haritasında kırmızı olan rengi yeşile döndü.
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İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, filyasyon ekiplerinin vaka sayısı düşmesi için büyük mücadele verdiğini söyledi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendilerine öğütlediği şekilde sahayı tam anlamıyla preslediklerini ifade eden Kalkan, şöyle konuştu:
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Kurumlar arası, valimiz önderliğin çok sağlam iş birliği gerçekleştirdik. Filyasyon ekip sayılarımızı yüksek oranda sürekli besledik. Araç ve ekip sayılarımız için iş birliği içinde, milli seferberlik ruhu içinde çalıştık. Bu çalışmamızda da hayırsever kurumların ve kişilerin katkılarıyla bez torbalar hazırladık. Hastalarımızın ilaçları, bakanlığımız tarafından hazırlanıp bizlere gönderilen kullanım broşürleri, dezenfektan ve maske bu torbaların içine koyuldu. Kapılar çalındı, 'geçmiş olsun' denildi, hep birlikte başaracağız mesajı verildi.
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Tekirdağ genelinde 265 filyasyon ekibinin görev aldığını kaydeden Kalkan, Zaman zaman alevlerin olduğu dönemlerde sayılarımızı daha yukarılara taşımakla birlikte 265 filyasyon ekibimiz sahadaydı. Bu ekibimiz aynı zamanda 100'ün üzerinde araçla desteklendi. Hiç bir sıkıntı yaşamadan, yaşatmadan sürekli takviye ettik ekiplerimizi. 200 binin üzerinde insanımıza filyasyonu gerçekleştirdik. Yine bu gerçekleştirme sırasında da bilgilendirmelerimizi yaptık. Kurduğumuz ekiplerimizle de hastalar taşınmadan evlerde sürüntülerini alındı, laboratuvara hızlı şekil de ulaştırıldı. Aldığımız geri dönüşlere göre de sahada ekiplerimiz evlere bu hazırladığımız çantalar ile ziyaret ettiler. Birlikte, millet devlet dayanışması ruhuyla çalışmalarımızı sürdürdük. Şunu söyleyebilirim ki; bu bir dinamik süreçtir. Zaman zaman yükselmeler ve alçalmalar olacaktır, tam bağışıklamalar tamamlanıncaya kadar. Bu süre zarfında da hiç eksilmeden, rehavete düşmeden hızlı bir şekilde sahaya intibak ederek, çalışmalarımız sürdürmekteyiz diye konuştu.
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Tekirdağlılar da koronavirüs vaka sayısının düşmesinden memnun olduklarını dile getirdi. Vaka sayısının düşmesinde alınan önlemlerin büyük katkısı olduğunu belirten Necmiye Yılmaz, Hijyene dikkat ediyoruz. Mesafe kurallarına uyuyoruz. Tekirdağ halkı önlemini alıyor bence. Gayet güzel dedi.
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Neriman Pehlivan da evden çıkmadıklarını ifade ederek,Hijyene dikkat ediyoruz. Evlerden çıkmıyoruz, maske kullanıyoruz. Hayat evde güzel diye konuştu.
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Tekirdağ'da 200 bin kişiye filyasyon yapıldı: Koronavirüs tablosu yeşile döndü
Tekirdağ'da alınan önlemler sayesinde koronavirüs vaka sayısında büyük düşüş yaşandı, kentin Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki yoğunluk haritasının rengi kırmızıdan yeşile döndü. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, 265 ekip ile 200 bin kişiye filyasyon yaptıklarını belirterek, "Bu süre zarfında da hiç eksilmeden rehavete düşmeden hızlı bir şekilde sahaya intibak ederek çalışmalarımız sürdürmekteyiz" dedi.

Milli seferberlik ruhu içinde çalıştık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendilerine öğütlediği şekilde sahayı tam anlamıyla preslediklerini ifade eden Kalkan, şöyle konuştu:

"Kurumlar arası, valimiz önderliğin çok sağlam iş birliği gerçekleştirdik. Filyasyon ekip sayılarımızı yüksek oranda sürekli besledik. Araç ve ekip sayılarımız için iş birliği içinde, milli seferberlik ruhu içinde çalıştık. Bu çalışmamızda da hayırsever kurumların ve kişilerin katkılarıyla bez torbalar hazırladık. Hastalarımızın ilaçları, bakanlığımız tarafından hazırlanıp bizlere gönderilen kullanım broşürleri, dezenfektan ve maske bu torbaların içine koyuldu. Kapılar çalındı, 'geçmiş olsun' denildi, hep birlikte başaracağız mesajı verildi."

200 bin kişiye filyasyon gerçekleştirildi

Tekirdağ genelinde 265 filyasyon ekibinin görev aldığını kaydeden Kalkan, "Zaman zaman alevlerin olduğu dönemlerde sayılarımızı daha yukarılara taşımakla birlikte 265 filyasyon ekibimiz sahadaydı. Bu ekibimiz aynı zamanda 100'ün üzerinde araçla desteklendi. Hiç bir sıkıntı yaşamadan, yaşatmadan sürekli takviye ettik ekiplerimizi. 200 binin üzerinde insanımıza filyasyonu gerçekleştirdik. Yine bu gerçekleştirme sırasında da bilgilendirmelerimizi yaptık. Kurduğumuz ekiplerimizle de hastalar taşınmadan evlerde sürüntülerini alındı, laboratuvara hızlı şekil de ulaştırıldı. Aldığımız geri dönüşlere göre de sahada ekiplerimiz evlere bu hazırladığımız çantalar ile ziyaret ettiler. Birlikte, millet devlet dayanışması ruhuyla çalışmalarımızı sürdürdük. Şunu söyleyebilirim ki; bu bir dinamik süreçtir. Zaman zaman yükselmeler ve alçalmalar olacaktır, tam bağışıklamalar tamamlanıncaya kadar. Bu süre zarfında da hiç eksilmeden, rehavete düşmeden hızlı bir şekilde sahaya intibak ederek, çalışmalarımız sürdürmekteyiz" diye konuştu.

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Tekirdağ'da karantina kuralını ihlal eden yabancı uyruklu aile otogarda yakalandı
  • Tekirdağlılar da koronavirüs vaka sayısının düşmesinden memnun olduklarını dile getirdi. Vaka sayısının düşmesinde alınan önlemlerin büyük katkısı olduğunu belirten Necmiye Yılmaz, "Hijyene dikkat ediyoruz. Mesafe kurallarına uyuyoruz. Tekirdağ halkı önlemini alıyor bence. Gayet güzel" dedi.

Neriman Pehlivan da evden çıkmadıklarını ifade ederek, "Hijyene dikkat ediyoruz. Evlerden çıkmıyoruz, maske kullanıyoruz. Hayat evde güzel" diye konuştu.

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