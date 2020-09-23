Fındık hasadının ardından bahçesini tarım ilacıyla ilaçladı: Hastanelik oldu

Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi’nde yaşayan Hatice Çelik, fındık hasadının ardından önceki gün Amerikan beyaz kelebeğine karşı bahçede ilaçlama yaptı. Evine gelen Hatice Çelik bir süre sonra yüzünde yanma hissetmeye başladı. Yüzünün kabardığını fark eden Hatice Çelik yakınları tarafından Kocaali Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Tedavisinin ardından taburcu olan Hatice Çelik, "Sırt pompasıyla ilaç yapıyordum yaparken de yüzümü tülbentle kapattım. Aslında bana fazla ilaç gelmedi. Yaklaşık 40-50 ocak kadar ilaçlama yaptım. Akşama kadar hiçbir şey yoktu. Akşama eve geldiğimde elimi yüzümü yıkadıktan sonra yanma iyice arttı. Duşa girdiğimde de daha çok yanmaya başladı. Sanki yüzüme su değil de ateş vuruyormuşum gibi. Fenalaştım, yüzüm kabarmaya başladı. Çok yanıyordu, ambulansla hastaneye kaldırıldım. Nefes almam zorlaşmaya başladı. Ve hala da nefes almakta zorluk çekiyorum. Başımın ağrısı hiç geçmedi ama yüzümdeki kızarıklıklar geçti. Doktor daha dikkatli olmam gerektiğini belirterek zehirlenme ve alerjik bir durum olduğunu söyledi. Sadece alerjik değil, zehirlenmede. Çünkü sadece yüzümün kabarıp yanması değil, nefes almakta da sorun yaşadım" dedi.

Ziraat Mühendisi ve tarım ilaçları satıcısı Ayhan Sakallı tarım ilacının hazırlanışı ve uygulanışında dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Tarım ilaçları doğru kullanıldığında insana zarar vermez. Tulum, maske ve eldiven gibi koruyucu malzemeleri kullanmak lazım. Rüzgarsız havada ilaçlama yapmak gerekir ki sağlığımıza zarar vermesin. İlaç karışım yapıldıktan sonra hemen temas eden bölge sabunlu suyla veya bol suyla yıkanmalı. İlaçların nasıl hazırlanacağı, nasıl kullanılacağı yazar. Bunlara dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

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