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Ekonomi Güvenli bölgelerde tarım atılımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güvenli bölgelerde tarım atılımı

Suriye’de iç savaş nedeniyle büyük bölümü atıl kalan araziler Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelerde daha verimli ve aktif şekilde tarım için çalışmalar sürüyor. İç savaş nedeniyle büyük bölümü atıl kalan araziler Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelerde yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, güvenli bölgedeki halkın tarımda kendi kendine yeter duruma gelerek gıda güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Tarımsal üretimin artırılması ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Güvenli bölgelerdeki illerin toprak yapısına göre ekim yapılması destekleniyor.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ

Yerel meclislerin tarım ofisleri ile birlikte bölgenin tarımsal envanteri çıkarılarak üretim ve satış temelli stratejiler geliştiriliyor. Bölgenin arazi varlıkları ve hayvan sayıları çiftçi kayıt sistemi ile uygun şekilde kayıt altına alındı. Bu kayıtlar temel alınarak, tarımsal üretimin artırılması için fide dağıtımı, zirai ilaç temini, yem ve gübre dağıtımı, tarımsal ekipman sağlanıyor.

TAMİR EDİLDİLER

Tarımsal alanların doğru ve temiz bir şekilde sulanması için Türkiye, tahrip edilen birçok pompa ve açık sulama kanalının tamir ederek hizmete açtı. Böylece toprağın suyla buluşmasına imkan tanınarak kuraklaşmanın önüne geçiliyor. Terörden kurtulan halkın ekonomik olarak da derin bir nefes alabilmesi için Tel Abyad ve Rasulyan hattında geniş bir alanda buğday, şeker pancarı, mısır ve pamuk ekimi destekleniyor.

DÜNYA SOFRASINA

Afrin’in ünlü zeytin ve zeytinyağı, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ihraç ediliyor. İş birliği ile Afrinli çiftçilerin ürünleri dünya sofralarında yerini alıyor.

FİDE ÜRETİM MERKEZİ

  • Azez’de 11 bin çiftçiye hizmet verecek bin metrekarelik bir alanda fide üretim merkezi kuruldu. Fide üretim merkezinde, yıllık 1,5 milyon her türlü sebze meyve fide üretimi yapılarak bölge halkına ücretsiz dağıtılacak. İlk olarak marul fideleri dikildi. Böylece bölgenin üretim gücünün artacağı tahmin ediliyor.

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