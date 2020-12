Firari Can Dündar hakkında karar çıktı MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntü ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Can Dündar’ın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Can Dündar’ın 27 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

Haber Merkezi 23 Aralık 2020, 10:46 Son Güncelleme: 23 Aralık 2020, 11:24 Yeni Şafak