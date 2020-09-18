​Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kararı bozarak Dündar’ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngören “Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.süreç başladı

Yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelen dosyada Dündar, hiçbir tebligata cevap vermeyip ifadeye de gelmeyince, hakkında firari olduğu gerekçesiyle gıyabi tutuklama kararı alındı. Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapıldı. Davanın dünkü duruşmasında mahkeme heyeti, kaçak Can Dündar’ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz malvarlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması sürecini başlattı. Mahkeme, Dündar’ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmederken, bu süre içinde mahkemenin çağrısına cevap vermezse Dündar'ın malvarlığına el konulacak.

GÜNDEM Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

ALMANYA İADE ETMİYOR

İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum’da taşınmazları bulunan Dündar’la ilgili Adalet Bakanlığı Almanya’dan iadesini istemişti. Türkiye karşıtı platformlarda boy gösteren ve sosyal medyada Türkiye aleyhine kara propaganda yürüten Dündar, tüm taleplere rağmen iade edilmiyor.

OYNAT 00:56 Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla Bodrum'daki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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