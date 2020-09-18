Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Can Dündarın mal varlığına el konulacak
İSTANBUL

​Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak

Can Dündar'ın mal varlığına el konulacak

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönem MİT TIR’ları ile ilgili ihanete imza atan firari Can Dündar hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Dündar için TCK’nun 329/1 maddesi uyarınca “Devletin gizli bilgilerini açıklamak” suçlamasıyla önce 7 yıl hapis, ardından indirim yapılarak 5 yıl 10 hapis cezasına hükmedildi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Can Dündar
Can Dündar

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kararı bozarak Dündar’ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasını öngören “Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme” suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.süreç başladı

Yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gelen dosyada Dündar, hiçbir tebligata cevap vermeyip ifadeye de gelmeyince, hakkında firari olduğu gerekçesiyle gıyabi tutuklama kararı alındı. Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapıldı. Davanın dünkü duruşmasında mahkeme heyeti, kaçak Can Dündar’ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz malvarlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması sürecini başlattı. Mahkeme, Dündar’ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmederken, bu süre içinde mahkemenin çağrısına cevap vermezse Dündar'ın malvarlığına el konulacak.

Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı
GÜNDEM
Firari Can Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı

ALMANYA İADE ETMİYOR

İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum’da taşınmazları bulunan Dündar’la ilgili Adalet Bakanlığı Almanya’dan iadesini istemişti. Türkiye karşıtı platformlarda boy gösteren ve sosyal medyada Türkiye aleyhine kara propaganda yürüten Dündar, tüm taleplere rağmen iade edilmiyor.

Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu
OYNAT 00:56
Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla Bodrum'daki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.

Firari gazeteci Can Dündar'ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
GÜNDEM
Firari gazeteci Can Dündar'ın eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Abone Ol Google News
Kovid aşısı Kasımda geliyor

Kovid aşısı Kasım'da geliyor

Aşılama Aralık ayı ile birlikte daha geniş kesimleri kapsayacak.
Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'e ilişkin net mesaj verdi.
Halil Sezai tutuklandı

Halil Sezai tutuklandı

​İfade vermesi iki saat sürdü.
ABD Filistin’de darbe yapacak

ABD Filistin’de darbe yapacak

​'Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz.'

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...
Göçmenleri<br>ölüme terk etti

Göçmenleri
ölüme terk etti

​Fransız donanmasından insanlık dışı uygulama.

Otopsi<br>testeresiyle kestiler

Otopsi
testeresiyle kestiler

​Vahşi cinayetle ilgili şok ayrıntı.
Babamı bile bile ölüme yolladılar

Babamı bile bile ölüme yolladılar

​Lütfi Kırdar'a yapılan insanlık dışı muameleyi anlattı.
Depremzedeye bir yılda 10 bin konut

Depremzedeye bir yılda 10 bin konut

​Tam 9 milyar liralık yatırım.
Beşiktaş'a<br>Portekizli rakip

Beşiktaş'a
Portekizli rakip

​Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Abonelik iptallerinde patlama

Abonelik iptallerinde patlama

​Pedofili içeren film büyük tepkilere yol açtı.
Diagne yıldızlaştı<br>G.Saray tur atladı

Diagne yıldızlaştı
G.Saray tur atladı

​Sarı kırmızılılar Diagne'nin yıldızlaştığı maçtan galibiyetle ayrıldı.
Tutarlı duruş çağrısı

Tutarlı duruş çağrısı

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü.
Yetkisi yok

Yetkisi yok

​Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya sert tepki.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı günlük tabloyu açıkladı.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Tur teknesi battı, yolcular son anda kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.