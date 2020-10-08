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İSTANBUL

Can Dündar'ın mallarına el koyuldu!

Mallarına el koyuldu

MİT’in yardım TIRlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık Can Dündar’ın mal varlıklarına el koyulmasına karar verildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, hiçbir tebligata cevap vermeyen Dündar hakkında kırmızı bülten talebinde bulundu. Almanya, sosyal medyada Türkiye aleyhine kara propaganda yapan Dündar’ı iade etmiyor.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Can Dündar
Can Dündar

MİT TIR’ları ile ilgili yaptığı manşet haberinden dolayı yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce yurt dışına firar eden Can Dündar hakkında çarpıcı bir karar aldı. Mahkeme Dündar’ın Ankara, İstanbul ve Muğla’da bulunan taşınmazlarına el konulmasına hükmederken, mallara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atanması kararını verdi.

Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu
OYNAT 00:56
Firari Can Dündar'ın villasında kaçak yapıların yıkımı sürüyor: Havuz molozla dolduruldu
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla Bodrum'daki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.


KAÇAK SAYILACAK

Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine kaçak sayılan Can Dündar’ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı. Mahkeme 17 Eylül günü, Dündar’ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesine hükmetti. Alınan karara rağmen Dündar bugüne kadar mahkemenin yaptığı çağrıya kayıtsız kaldı. Mahkeme bu nedenle Can Dündar’ın kaçak sayılmasına hükmetti. Heyet, kaçak olan sanığa ait menkul ve gayrimenkullere el konulmasına karar verdi.

Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş
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Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş

VİLLASINA DA EL KONULDU

Can Dündar’a ait olduğu tespit edilen; Ankara Çankaya’da bulunan iki bağımsız bölüm, Muğla Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan villa ve İstanbul Üsküdar’da bulunan taşınmazına el konulmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca Can Dündar’ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına hükmetti.

HİÇBİR TEBLİGATA CEVAP VERMEDİ

  • İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz haftalarda hiçbir tebligata cevap vermemesi nedeniyle Dündar hakkında firari olduğu gerekçesiyle gıyabi tutuklama kararı aldı. Mahkeme Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması için başvuruda bulunuldu. Türkiye karşıtı platformlarda boy gösteren ve sosyal medyada Türkiye aleyhine kara propaganda faaliyetlerinde bulunan Dündar, tüm taleplere rağmen korunduğu Almanya tarafından iade edilmiyor.

Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi: Parası Almanya'ya gidecekti
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Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi: Parası Almanya'ya gidecekti
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