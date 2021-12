Foy Token battı mı? CHP'ye yakın isimlere uzanan dikkat çeken ilişkiler ağı

Kripto para dünyası, bir kez daha vurgunla anılıyor. Bu seferki adres Foy Token. Twitter'da Ankara Kuşu adıyla bilinen Oktay Yaşar tarafından kurulan Foy Coin - Foy Token'le 16 milyon lirayı bulan vurgun yapıldığı iddia ediliyor.

FETÖ PROPAGANDASI

Yaşar hakkında, sosyal medyada hesabından FETÖ elebaşına ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yaşar'ın FETÖ'yü "mağdur" gösteren paylaşımları ortaya çıkmıştı.

Görsel: Zihni Çakır

"PARA KARŞILIĞI REKLAM"

Foy Coin, piyasalardaki yerini almasının ardından, CHP'ye yakın isimler tarafından sosyal medyada parlatılmıştı.

Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren, Arif Kocabıyık gibi isimler, Twitter hesaplarında Foy Coin'i olumlayan paylaşımlarda bulunmuştu.

Bu isimlerin para karşılığı Foy Token'in reklamını yaptığı sosyal medyada kendine yer bulan iddialar arasında.





Çarpıtma haberlerle gündeme gelen Aykırı haber sitesi de Foy'la ilgili pr içerik yayımlamıştı. İçerikte, Foy Token'in Türk sermayesiyle kurulduğu savunulmuştu. Sosyal medya kullanıcılarıyla dijital içerik üreticilerini aynı ağda buluşturmayı hedeflediği ifade edilmişti.

SON PAYLAŞIM TEMMUZ'DA

Foy'un Twitter hesabında son paylaşım 31 Temmuz'da yapılmış. Bu tweette, "Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token’i piyasadan silerek, yaktı." ifadeleri yer alıyor.

Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token’i piyasadan silerek, yaktı.



In order to protect investors from the current adverse crypto market, we have burned 50 billion FOY off the market. #FOY — FUND OF YOURS (@FundOfYours) July 31, 2021

