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Fuat Oktay açıkladı: Deprem bölgesindeki OSB'lerin borçları erteleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde 'asrın felaketi' sonrası yaraların sarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi'nin 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailenin hesaplarına yatırıldığını açıklayan Oktay, OSB ve sanayi sitelerinin hasar gören altyapılarının onarılarak bu sanayi bölgelerinin borçlarının 1 yıl süreyle ertelendiğini de belirtti.

22:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır. Geçici barınma merkezlerinde eğitimin EBA ile devam etmesi için televizyonlar kuruldu.

Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi.

Depremden etkilenen illerimizde üretimi yeniden canlandırmak için illerimizde planladığımız işyerlerini en kısa sürede tamamlayacağız.

Kahramanmaraş’ta bin 450 iş yeri, Malatya’da 3 bin 595, Osmaniye’de 155, Adıyaman’da 585, Gaziantep’te 300 ve Hatay’da 2 bin 740 olmak üzere toplam 8 bin 825 iş yeri planlanmaktadır.

OSB ve sanayi sitelerinin hasar gören altyapıları onarılarak bu sanayi bölgelerinin borçları 1 yıl süreyle erteleniyor.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldı. Toplanan yardımın her kuruşu afetzedeler için kullanılıyor.

1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konut acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı.

Ayrıntılar Geliyor...

#Fuat Oktay
#deprem
#AFAD
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Fuat Oktay açıkladı: Deprem bölgesindeki OSB'lerin borçları erteleniyor
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