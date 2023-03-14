TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yedi ayrı uluslararası sözleşme kabul edildi

"Kırgızistan'da bir kültür merkezi açmayı planlıyorduk. Kuracağımız merkez Türkçe öğretimi ve Kırgız kardeşlerimizle ortak tarihi kültürel bağlarımızın anlatılması bakımından etkin görev yapacak"

"Kırgızistan'da bir kültür merkezi açmayı planlıyorduk. Kuracağımız merkez Türkçe öğretimi ve Kırgız kardeşlerimizle ortak tarihi kültürel bağlarımızın anlatılması bakımından etkin görev yapacak"

Komisyonda ayrıca; 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Palau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Havacılık Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Gine Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Namibya Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifleri görüşülerek kabul edildi.