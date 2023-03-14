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TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yedi ayrı uluslararası sözleşme kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair yedi kanun teklifini kabul etti.

22:58 . 14/03/2023 Salı
DHA
TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. 

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. 

TBMM Dışişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı. Komisyonda; uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 7 kanun teklifi kabul edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Türkiye ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi hakkında komisyona bilgi verdi. Serim, 
"Kırgızistan'da bir kültür merkezi açmayı planlıyorduk. Kuracağımız merkez Türkçe öğretimi ve Kırgız kardeşlerimizle ortak tarihi kültürel bağlarımızın anlatılması bakımından etkin görev yapacak"
dedi.
Bakan Yardımcısı Serim, merkezi faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütebilmesini teminen bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin önem arz ettiğine dikkat çekerek,
"Anlaşmanın onaylanmasına FETÖ'yle mücadele bağlamında da önem veriyoruz"
diye konuştu.

Komisyonda ayrıca; 30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Palau Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Havacılık Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Gine Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Namibya Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Maldivler Cumhuriyeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifleri görüşülerek kabul edildi.



#TBMM
#Dışişleri Komisyonu
#Akif Çağatay Kılıç
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TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yedi ayrı uluslararası sözleşme kabul edildi
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