Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e sahte kimlik taşıması sebebiyle iddianame düzenlendi

"Suç eşyasının şüpheli Semra Güzel tarafından taşındığı ve olay tarihinde kolluk görevlilerine ibraz edilerek kullanıldığı belirlenmiştir. Olayın oluş şekli nazara alındığında ise şüpheli Semra Güzel'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlediği anlaşılmıştır."