Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e sahte kimlik taşıması sebebiyle iddianame düzenlendi

Eski HDP milletvekili Semra Güzel.
İddianamede, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Eylül 2022'de 16.45 sıralarında Silivri mevkisi TEM Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde kontrol edilen bir araçta Semra Güzel'in olduğu ifade edildi.
Şüphelinin, güvenlik görevlilerine "Mehtap Dayan" isimli kişiye ait eski tip kimlik kartını ibraz ettiği, arka yüzünde veriliş tarihi 31 Ağustos 2007 yazan kimlik kartında herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı dile belirtilen iddianamede, İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün incelemesi sonucunda kimliğin sahte olduğunun belirlendiği kaydedildi.
'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanıyor
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, birlikte çekildikleri fotoğraf çıkması üzerine eski HDP Milletvekili Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.
İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında "yakalama kararı" çıkarılmıştı. Güzel, 2 Eylül 2022'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.