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Karikatür: Kılıçdaroğlu’nun aklındaki Altılı Masa amblemi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanacağı logo bugünkü Hatay ziyaretinde ortaya çıktı. Logo cumhurbaşkanlığı forsuna benzerliğiyle dikkat çekti. Ancak çizilen bir karikatür, gerçekte yaşananları gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'nun hayali olan cumhurbaşkanlığı forsunun aksine CHP'nin altı okunun yer aldığı karikatürde Altılı Masa üyelerinin hançerlendiği ve HDP ile yola devam edildiği resmedildi.

21:48 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Karikatür: Kılıçdaroğlu’nun aklındaki Altılı Masa amblemi.

Karikatür: Kılıçdaroğlu’nun aklındaki Altılı Masa amblemi.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da 'Millet Buluşması' toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde ilk kez kullandığı tanıtım logosu da konuşma yaptığı esnada arkasındaki fonda yer aldı.


Logonun cumhurbaşkanlığı forsuyla benzerliği dikkat çekerken, aynı bölümde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu' yazısında ise sadece 'Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu' kelimeleri büyük puntolar ile yazıldı.


Yandaş anket şirketlerinin rüzgarıyla kendisini 'cumhurbaşkanı' ilan eden Kılıçdaroğlu, sosyal medyada alay konusu oldu.


Altılı Masa'ya altı oklu istikamet


Çizilen bir karikatür ise hayallerin değil gerçekte nelerin yaşandığını tek görselle anlattı.

Karikatürde CHP'nin altı oku ile Altılı Masa üyelerini hançerlediği ve yola HDP'yi de katarak devam edildiği resmedildi.





#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Altılı Masa
1 saat önce
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Karikatür: Kılıçdaroğlu’nun aklındaki Altılı Masa amblemi
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