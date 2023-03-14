Karikatür: Kılıçdaroğlu’nun aklındaki Altılı Masa amblemi.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hatay'da 'Millet Buluşması' toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde ilk kez kullandığı tanıtım logosu da konuşma yaptığı esnada arkasındaki fonda yer aldı.





Logonun cumhurbaşkanlığı forsuyla benzerliği dikkat çekerken, aynı bölümde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu' yazısında ise sadece 'Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu' kelimeleri büyük puntolar ile yazıldı.





Yandaş anket şirketlerinin rüzgarıyla kendisini 'cumhurbaşkanı' ilan eden Kılıçdaroğlu, sosyal medyada alay konusu oldu.





Altılı Masa'ya altı oklu istikamet





Çizilen bir karikatür ise hayallerin değil gerçekte nelerin yaşandığını tek görselle anlattı.

Karikatürde CHP'nin altı oku ile Altılı Masa üyelerini hançerlediği ve yola HDP'yi de katarak devam edildiği resmedildi.















