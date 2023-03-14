Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçildi. Komisyonda açıklamalarda bulunan Eroğlu, inşaat usta ve kalfalarının eğitilerek sertifika verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Malezya'da öyle bir sistem var ki, hiçbir kalıpçı, tesisatçı, betoncu sertifika almadan orada çalışamıyor. Bu sisteme başlanması gerekiyor." diye konuştu.