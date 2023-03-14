Akdeniz'de Girit adası açıklarında deprem meydana geldi. (Arşiv)
Akdeniz'de saat 19.35'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 4,22 kilometre derinlikte oldu.
#deprem
#Akdeniz
#AFAD
1 saat önce
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
TİP'ten HDP'ye özel seçim formülü
TİP'ten HDP'ye özel seçim formülü: 81 ilde aday çıkarmak akıl kârı değil
Karadeniz semalarında Rusya-ABD gerilimi: ABD'ye ait insansız hava aracı denize düştü
İngiliz basını yazdı: Firmino Galatasaray'a tranfser olabilir
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun 'Aşevimiz kapatıldı' iddiasını Malatya Valiliği yalanladı