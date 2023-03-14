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Gündem

Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 19.35'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem 4,22 kilometre derinlikte oldu.

19:47 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Akdeniz'de Girit adası açıklarında deprem meydana geldi. (Arşiv)

Akdeniz'de Girit adası açıklarında deprem meydana geldi. (Arşiv)

Akdeniz'de saat 19.35'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 4,22 kilometre derinlikte oldu.



#deprem
#Akdeniz
#AFAD
1 saat önce
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Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
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