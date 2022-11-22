Gazeteci Nur Batur'dan Halk TV'de skandal sözler: Türkiye korkuyla büyük Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu Pençe-Kılıç Harekatı'nda 184 terörist öldürülürken 89 hedef ise imha edildi.

Terör örgütünün ağır kayıplar verdiği operasyonun ardından Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programda tepki çeken ifadeler kullanıldı.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ NE YAPMAK İSTİYOR?"

Programda konuşan gazeteci Nur Batur, "Türkiye korkuyla büyük Kürdistan hayalini engellemeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Batur, TSK'nın yaptığı operasyonu şu sözlerle eleştirdi:

"'Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapmak istiyor?' bence esas önemli olan o. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır boyunda, İran sınırından Akdeniz'e açılan bir Kürt coğrafyası ve Kürt özerk bölgelerinin birleşmesini önlemeye çalışıyor. Yani bir büyük Kürdistan hayali varsa eğer bunu bu korkuyla önlemeye çalışıyorlar. "

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