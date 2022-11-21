Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu 'Pençe-Kılıç' harekatında 89 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Pençe Serisi' operasyonlarında bin 441 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonla bozguna uğrayan terör örgütü PKK, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıda biri çocuk üç kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"KARKAMIŞ SALDIRISI HAREKATA MİSİLLEME OLARAK YAPILDI"

PKK'nın roket saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, saldırıya ilişkin skandal ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK'nın bu saldırıyı Pençe Kılıç Hareketı'na misilleme olarak gerçekleştirdİğini söyleyen Arslan, "Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi" ifadesini kullandı.

REKLAM

"DURDUK YERDE BİR SALDIRI BEKLENMEZDİ"

Arslan şöyle konuştu:

"Şimdi mesela buna harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen. Yani gene muhtemelen kaydıyla söylüyoruz ama şunu cinayet dedektifleri de, siyasetçiler de, bizler de hep bu kayıtla bakar ve söyleriz. Katilin motif denir hatta ona motivasyonu ne, amacı ne? Yani eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız. Hem delilden ulaşırsınız hem de motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi. Şimdi diyebilirim ki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle PKK teröründen bahsedilebilir duruma gelmiş."

OYNAT 00:44 Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan Karkamış saldırısı için skandal sözler: Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi Terör örgütü PKK'nın Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlediği roket saldırısında biri çocuk üç kişi yaşamını yitirdi. Hain saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, PKK'nın bu saldırıyı Pençe-Kılıç Harekatı'na misilleme olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Arslan, 'Durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

GÜNDEM CHP’li emekli Amiral Türker Ertürk'ten Demirtaş ve HDP'ye güzellemeler