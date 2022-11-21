Gündem 12 baro PKK sözcülüğüne soyundu Pençe Kılıç Harekatına karşı ortak açıklama yaptılar
POLİTİKA

12 baro PKK sözcülüğüne soyundu: Pençe Kılıç Harekatı’na karşı ortak açıklama yaptılar

12 baro, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK’ya karşı başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın ardından bir araya gelerek operasyon karşıtı ortak açıklama yaptı. Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van barolarının imzasının bulunduğu açıklamada, açık açık terör operasyonları hedef alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
12 baro PKK sözcülüğüne soyundu: Pençe Kılıç Harekatı’na karşı ortak açıklama yaptılar
12 baro operasyonların durdurulması için çağrı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Hesap zamanı!' diyerek duyurduğu Pençe-Kılıç Harekatı'nda 89 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda bin 441 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

12 BARODAN OPERASYON KARŞITI AÇIKLAMA

Güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonla bozguna uğrayan terör örgütü PKK'ya 12 barodan destek mesajı geldi. Operasyona karşı olduklarını belirten ortak bir açıklama yapan 12 baro, tepki çeken ifadelere yer verdi.

'Her Koşulda Barışı Savunmalıyız' başlıklı ortak açıklamaya Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları katıldı.

ASKERİ OPERASYONLARI HEDEF ALDILAR

Söz konusu açıklamada, çatışma ve şiddetin sorunları çözmediği tersine derinleştirdiği ifade edilirken, operasyon bölgelerinde Kürtlerin yoğun yaşadığı ve askeri operasyonların can kayıplarına neden olduğu ileri sürüldü.

12 il barosunun ortak açıklaması;

TSK, savaş uçaklarıyla başta Kobani olmak üzere Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda bulunan birçok alana 20.1.2022 tarihinde hava harekatı gerçekleştirmiştir.

Açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre başlayan askeri operasyonda can kayıpları ve yaralananların olduğu belirtilmektedir. Askeri operasyonların sürmesi halinde şüphesiz 'daha fazla can kaybı yaşanacaktır

Hava operasyonlarının yapıldığı alanlar; Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç Savaştan sonra IŞİD'den temizlenen ve güvenliğin yeniden tesis edildiği, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı alanlardır

Ülke olarak yıllardır savaşın, çatışmanın ve şiddetin sorunları çözmekten ziyade daha da derinleştirdiğini yaşanan büyük acılarla tecrübe etmiş bulunmaktayız. Bugün ihtiyacımız. olan şey; Kürtlerin yoğun yaşadığı alanlara askeri operasyonlar düzenlemek suretiyle sorunu derinleştirmek değil, toplumun her kesimiyle barışmaktır. Türkiye'nin komşu halklarla ilişkilerini barışı gözeterek sürdürmesi, herkes için elzemdir.

Bireyler, gruplar ve halklar; vazgeçilmez, adil, sürdürülebilir ve kalıcı barış içinde yaşama hakkına sahiptir. Bu hakkın sağlanması ve korunması sorumluluğu devletlere aittir.

Biz aşağıda imzası bulunan Barolar savaşa karşı barışı savunmanın sorumluluğuyla; bölgede, sorunların çözümden ziyade yeni sorunlara sebebiyet verecek operasyonları halklar arasındaki barış zemini açısından tehlikeli görüyor ve hükümeti sorunlara askeri müdahaleler yerine barışçıl siyasi çözümler aramaya davet ediyoruz.

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