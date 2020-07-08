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Gündem Küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medya üzerinden yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi serbest bırakıldı.
Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi serbest bırakıldı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün sosyal medyada yaptığı canlı yayında, kucağındaki küçük kıza elindeki sigarayı içirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Betül A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçük yeğenine sigara içiren kişinin annesi konuştu: Göründüğü gibi değil
OYNAT 00:38
Küçük yeğenine sigara içiren kişinin annesi konuştu: Göründüğü gibi değil
Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A., Gaziosmanpaşa Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kızın annesi olayın şakadan ibaret olduğunu söyleyerek, 'Çok üzerine gelindi çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten.' diye konuşurken, dedesi ise yetkililere seslenerek, 'Böyle bir şey yapacak bir insan değil' dedi.


Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından ailesi konuştu: Küçük kıza zorla sigara içiren Betül Aşçı çok pişmanmış
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Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından ailesi konuştu: Küçük kıza zorla sigara içiren Betül Aşçı çok pişmanmış

Kuzenine zorla sigara içiren kişi hakkında başsavcılıktan açıklama: Çocuk hakkında koruma kararı talep edildi
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Kuzenine zorla sigara içiren kişi hakkında başsavcılıktan açıklama: Çocuk hakkında koruma kararı talep edildi

İnfial yaratan görüntüler: Küçük yeğenine canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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İnfial yaratan görüntüler: Küçük yeğenine canlı yayında sigara içmeye zorlayan Betül Aşçı, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalışan kişi yakalandı
OYNAT 01:00
3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalışan kişi yakalandı
Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A., Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
OYNAT 00:48
Kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı'nın görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı
İstanbul'da yaşadığı iddia edilen Betül Aşçı isimli kişi, Instagram canlı yayınında skandal bir olaya imza attı. Elinde sigara ile canlı yayın yapan Betül Aşçı, kucağında oturan kuzenine zorla sigara içirmeye çalıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Betül Aşçı'ya tepki yağarken Türkiye'nin gündemine oturdu.


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