Küçük yaştaki kuzenine sigara içirmeye çalışan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Küçük yeğenine sigara içiren kişinin annesi konuştu: Göründüğü gibi değil

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül A., Gaziosmanpaşa Emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Genç kızın annesi olayın şakadan ibaret olduğunu söyleyerek, 'Çok üzerine gelindi çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten.' diye konuşurken, dedesi ise yetkililere seslenerek, 'Böyle bir şey yapacak bir insan değil' dedi.