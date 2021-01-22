Gündem Gece Kartalları faciayı önledi Yangına zamanında müdahale ile 13 kişi kurtarıldı
İZMİR

Gece Kartalları faciayı önledi: Yangına zamanında müdahale ile 13 kişi kurtarıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde buzdolabının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklanan yangında, devriye görevinde bulunan bekçilerin zamanında müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

Haber Merkezi DHA
Yangına zamanında müdahale edildi.
Yangına zamanında müdahale edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde buzdolabının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklanan yangında, devriye görevinde bulunan bekçilerin zamanında müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

13 KİŞİ KURTARILDI

Yangını fark eden bekçilerin müdahalesiyle alev topuna dönen evdeki 13 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ise ev kullanılmaz hale geldi.

YANGIN ELEKTRİK KAYNAKLI

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yangının buzdolabının elektrik akışından kaynaklanan arıza sonucu çıktığı tespit edildi.

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