Gece Kartalları faciayı önledi: Yangına zamanında müdahale ile 13 kişi kurtarıldı

Hayat

Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete sahip oldu

Tayland'da balıktan dönen 20 yaşındaki Chalermchai Mahapan, yerde bulduğu kaya parçası ile zengin oldu. Kaya parçasının altın değerinde görülen ambergris taşı olduğunu anlayan Mahapan, 2 milyon 138 bin TL'lik servete kondu.