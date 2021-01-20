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GAZİANTEP

Böyle acı görülmedi: Evlerinde çıkan yangında iki kardeş diri diri yandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yangında alevlerin arasında kalan iki kardeşin cesedi, demir parmaklıkların sökülmesiyle çıkarılabildi. Yaşanan can pazarı cep telefonu ile görüntülenirken olan bitenden habersiz iş dönüşünde eve gelen baba ise gördüğü manzara ve aldığı acı haber üzerine adeta yıkıldı.

Haber Merkezi İHA
1.5 yaşındaki oğlu Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman.
1.5 yaşındaki oğlu Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman.

Gaziantep’in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yaşayan Vahit ve Sara Al Alu çiftinin iki çocuğunun diri diri yanarak öldüğü yangın sonrası ortaya çıkan görüntü yürekleri dağladı. İddiaya göre, 20 yaşındaki anne Sara Al Alu, soğuk hava nedeniyle evdeki kömür sobasının yakarak, beşikte bulunan 1.5 yaşındaki oğlu Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman’ı evde bırakarak komşusu olan kayınvalidesinin yanına gitti.

  • Çocukları üşümesin diye yanan sobaya yakın bir yerde bıraktığı beşikte bulunan örtü, sobanın kor haline dönüşmesi ile tutuştu. Bir anda odayı saran alevler ve dumanı fark eden anne ve yakınları çocukları kurtarmak amacıyla eve girmeye çalışmasına rağmen başarılı olamadı. Yangın ihbarı ile olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek, yangını söndürürken, ekipler yoğun duman ve alevler nedeniyle yangının başladığı odaya girmekte zorlandı.

İHA
Baba Vahit Al Alu.

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Can pazarı yaşandı

Bir taraftan ekipler alevleri söndürerek odaya girerken, vatandaşlar ise caddeye bakan odanın penceresindeki demir parmaklıkları sökmeye çalıştı. Evin içerisinden alevlerin başladığı odaya girmeyi başaran ekipler, vatandaşların ellerinde demir makas ve balyoz ile vurarak demir parmaklıkları sökmesinin ardından iki kardeşi dışarı çıkarmayı başardı.

İHA
İki kardeşin yandığı ev kullanılamaz hale geldi.

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Böyle acı görülmedi

İtfaiye erleri önce alevlerin ortasında kalan 1.5 yaşındaki bebeğin cansız bedenini pencereden uzattı, ardından ise ağabeyi Abdurrahman’ın cesedini çıkardı. Umutla pencereyi sökmeye çalışan vatandaşlar ise iki kardeşin cansız bedenlerini görünce büyük acı yaşadı. O anlarda umutları acıya dönüşen vatandaşlardan çığlıklar yükseldi.
Babanın yıkıldığı an

  • İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan iki kardeş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nizip devlet hastanesi’ne kaldırıldı. İki kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, tüm çabalara rağmen yaşama döndürülemedi öğrenildi.

Sanayi sitesinde yedek parça dükkanında işçi olarak çalışan 23 yaşındaki baba Vahit Al Alu ise, ailesinin geçimini sağlamak amacıyla sabah çıktığı eve akşam geri döndüğünde ise gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. İki çocuğunun da yangında öldüğü haberini alan baba, yıkıldı. Sokak ortasında fenalaşan baba acı haber karşısında dizlerinin üzerine çöktü. Büyük acı yaşayan baba yaşananlara şahit olan komşuları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

Öte yandan 1,5 Ahmed ve 4 yaşındaki Abdurrahman’dan geriye ise iki kardeşin birbirlerine sevgiyle sarılıp öpüştükleri video kaldı. Videonun arka fonunda Kuran’ı Kerim’den musibetlere karşı sabrı tavsiye eden ayetin okunması dikkat çekti.

Beyoğlu'nda paniğe yol açan yangın!
FOTOĞRAF 12
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Yangın saat 02.30 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak'ta bulunan hurda malzemelerinin bulunduğu iki katlı binada çıktı.
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Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan binalara sirayet etti.
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Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
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Söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken mahalle sakinlerinin panik hali kameralara yansıdı.
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Yangın sırasında karşı binalarda yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden hortum ile yangına su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımda bulunmaya çalıştı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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Beyoğlu'nda paniğe yol açan yangın!
Beyoğlu'nda atık malzemelerinin toplanıp depolandığı iki katlı binada çıkan yangın yanındaki binalara sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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