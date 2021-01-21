Tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangını elektrik tesisatından çıkmış

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tarihi Vaniköy Camii'ndeki yangınla ilgili soruşturmasını tamamladı. Başsavcılığın kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararında, yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü, itfaiyenin raporunda yangının elektrik tesisatından kaynaklandığının belirtildiği aktarıldı. Kararda, olay yerinde gerekli keşif işlemi yapıldığı, üçlü bilirkişilerin raporlarında itfaiyenin raporu doğrultusunda yangının elektrik tesisatından kaynaklandığının tespit edildiği, yangının kasten çıkarıldığına dair bir emare ya da iddianın da bulunmadığı, caminin Vakfa ait olduğu ve yangının çıkmasında vakıf yöneticilerinin sorumlu olacağının belirtildiği bildirildi.

Kararda, Yeni Valide Camii Vaizi Şeyh Vani Mehmet Efendi Bin Bestam Vakfı’nın yöneticileri ve yetkililerinin kim olduklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden sorulduğu, cevap yazısında Vakfın mülhak bir vakıf olduğu ve tek yetkilinin şüpheli Uğur Vanioğlu olduğu bildirildi.

GÜNDEM Vaniköy Camii nasıl yandı?

Kasten çıkarıldığına ilişkin kanıt yok

Dinlenen tanıkların da olay yerinde ve saatinde şüpheli bir durumun olmadığını beyan ettiklerinin belirtildiği kararda, tüm dosya kapsamına göre yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil ve emareye rastlanılmadığı gibi, böyle bir iddianın da olmadığına yer verildi. Kararda, TCK’nun 171/1-a maddesinde belirtilen taksirle yangına neden olma suçunun oluştuğu belirtilerek, bu suçun unsurlarından olan başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından zarar görmesinin müştekinin oturduğu lojmanın zarar görmesiyle oluştuğu, atılı suçun bu haliyle ön ödemeli bir suç olduğu bildirildi.

REKLAM

GÜNDEM Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii'nin itfaiye raporu: Yangın elektrik tesisatından kaynaklandı

Kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi

Şüpheli Uğur Vanioğlu'nun yapılan ön ödeme ihtarına süresinde riayet ettiğinin yer aldığı kararda, yangında kasıt olmadığı belirtilerek kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Adli emanette kayıtlı materyallerin ise delil olarak dosyada saklanmasına ve kararın bir örneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verildiği de bildirildi.

HAYAT Vaniköy Camii eski haline dönecek

GÜNDEM İstanbul Boğazı'nda panik: Tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı

OYNAT 00:57 İstanbul Boğazı'ndaki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın İstanbul Boğazı'ndaki tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve denizden müdahalesi sürüyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



