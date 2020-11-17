Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Üsküdardaki tarihi Vaniköy Camiinin itfaiye raporu Yangın elektrik tesisatından kaynaklandı
İSTANBUL

Vaniköy Camii yangınının nedeni belli oldu

Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii'nin itfaiye raporu: Yangın elektrik tesisatından kaynaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Vaniköy Camii
Vaniköy Camii

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış nedenine ilişkin İstanbul İtfaiyesi raporu tamamlandı.

Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi: Bir tek minaresi ayakta kaldı
FOTOĞRAF 10
Title
Geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan Vaniköy Camii alevlere teslim olmuştu.
Title
Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami kullanılmaz hale geldi.
Title
Caminin son durumu havadan görüntülendi.
Title
Havadan çekilen görüntülerde caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Yanan Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi: Bir tek minaresi ayakta kaldı
İstanbul Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'de dün yangın çıkmıştı. Yanarak kullanılmaz hale gelen caminin yangından sonraki durumu havadan görüntülendi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtildi.

Yangının, tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınmadan kaynaklandığı aktarılan raporda, şu ifadelere yer verildi:

  • "Yangının seyri ve söndürülmesini müteakip yapılan araştırma ve inceleme neticesinde, cami dahilinde bulunan lojman sakinleri tarafından bir koku hissedilerek güney cephedeki yalının teknik personeli ile cami dahili kontrol edilerek elektrik sigortalarının kapatıldığı öğrenilmiştir. Mahallinde yapılan araştırmada yangın başlangıç ve ağırlık sebebinin camiye girişe göre sol asma kat 2. pencere civarı olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde yapılan araştırmada, camiye girişe göre sol duvarda elektrik dağıtım panosunun olduğu, devamındaki pencere boşluğunda elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünite tesisatı bulunduğu görülmüştür. Bu bölgeden dağılan ve ahşap kaplamaların arasından geçen çoklu elektrik tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu izolasyonlarının tutuşmasıyla yanmanın başladığı, ahşap döşeme malzemeleri ve çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayılması neticesinde yangın olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır."

Vaniköy Camii imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak fenalaştı
OYNAT 00:59
Vaniköy Camii imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak fenalaştı
İstanbul Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın denizden ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi.Fenalaşan camii imamı ambulansa hastaneye kaldırıldı.


Abone Ol Google News
Testleri başarıyla geçiyor

Testleri başarıyla geçiyor

Yakın zamanda Türk savunma sanayisinin kullanımına sunulacak.
Kuryeden iğrenç hareket

Kuryeden iğrenç hareket

Yemek siparişi için gitmişti, yaptığı şoke etti.
Doğalgazı daha ucuza alabileceğiz

​Rus şirketten Türkiye için kritik hamle.
'Hastanede <br>tedavi altındayım'

'Hastanede
tedavi altındayım'

​Arda Turan sosyal medya hesabından açıkladı.
LPG'de<br>18 kuruş indirim

LPG'de
18 kuruş indirim

​Dövizin ateşi düştükçe aşağı yönlü hareket sürüyor.

Yüzlerce araziyi alelacele satışa çıkardılar.
'Bakmayın,<br>canı çok acıyor'

'Bakmayın,
canı çok acıyor'

​Bursa'da insanlık dışı görüntü: Yükü çekemeyen atı kırbaçladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.