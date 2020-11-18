​Vaniköy Camii eski haline dönecek.

Yangında büyük zarar gören tarihi Vaniköy Camii için ihya çalışması başlatıldı. 355 yıllık tarihiyle Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan camide yürütülecek çalışmalar, dün imzalanan “Vaniköy Cami Proje-Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü” ile başladı. İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında protokol imzalandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu’nun yangın sonrası valiliği arayıp camiyi aslına uygun olarak ihya etmek istediğini bildirdiğini söyledi. Yerlikaya, “Rekonstrüksiyon ve restorasyonu üstlenen Kalyon Vakfı Kurul kararları doğrultusunda gereken çalışmaları yapacak. 10 gün içinde yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani 2 yıl içinde tamamlanmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

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GÜNDEM Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii'nin itfaiye raporu: Yangın elektrik tesisatından kaynaklandı

Tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacak cami 2 yıl sonra ibadete açılacak. Yangın çıkmasa yakın zamanda camide restorasyon başlayacakmış.

RESTORASYON BAŞLAYACAKTI

Yangın meydana gelmese Vaniköy Camii’nin restorasyon çalışmasına yakında başlanacağını belirten Vali Yerlikaya, “Restorasyon için tüm çalışmalar tamamlanmak üzereydi. Restorasyon projeleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nden kurula 2 Kasım 2020’de iletilmişti” bilgisini verdi. Yangın sonrası yeni bir durumun söz konusu olduğunu anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu: “İstanbul 6 No.’lu Koruma Bölge Kurulu, 24 Kasım 2020’de toplanarak yapının hasar durumu ve yapılması gereken acil müdahalelerle ilgili kararları alacak, ardından hazırlanmış olan restorasyon projesinde gerekirse revizyonlar yapılıp ivedi biçimde restorasyona başlanacak. Rekonstrüksiyon gerekir denirse çalışmalar ona göre başlayacak. Bunun için elimizde tüm doneler mevcut. Caminin restorasyon projesi kapsamında 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Camii’ni yeniden ihya edeceğiz. Ecdadın mirası olan tarihi eserler, medeniyetin emaneti. Onları layık oldukları şekilde korumak üzerimizdeki en büyük sorumluluk.”

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GÜNDEM Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camii'nin itfaiye raporu: Yangın elektrik tesisatından kaynaklandı

Valilikle taraflar protokol imzaladı.n

İtfaiye elektrik dedi

Tarihi Vaniköy Camii’ndeki yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye raporu tamamlandı. İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtildi. Raporda, “Mahallinde yapılan araştırmada yangın başlangıç ve ağırlık sebebinin camiye girişe göre sol asma kat 2. pencere civarı olduğu tespit edilmiştir. (..) Bu bölgeden dağılan ve ahşap kaplamaların arasından geçen çoklu elektrik tesisat kablolarında oluşan elektriksel ısınma sonucu izolasyonların tutuşmasıyla yanmanın başladığı, ahşap döşeme malzemeleri ve çatıya sirayet ederek binanın tamamına yayılması neticesinde yangın olayının meydana geldiği kanaatine varılmıştır” denildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili yaptığı ayrıntılı incelemeye ilişkin raporun henüz tamamlanmadığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gerçeğin açığa çıkarılması için araştırmaların titizlikle sürdüğü kaydedildi.

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