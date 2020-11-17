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İSTANBUL

Vaniköy Camii nasıl yandı?

Vaniköy Camii nasıl yandı?

Savcılık, 355 yıllık Vaniköy Camii’nin nasıl yandığını araştırıyor. Güvenlik kameraları zarar görürken kısmen kurtarılan harddisk incelemeye alındı. Cami imamı Mustafa Coşkun, yangının ısıtma sisteminde kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Coşkun’un “ziynet eşyalarımız kayıp” ifadesi nedeniyle hırsızlık dahil tüm ihtimaller değerlendiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
355 yıllık camideki tahribat görüntülendi. Caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü.
355 yıllık camideki tahribat görüntülendi. Caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü.

Tarihi Vaniköy Camii’nde önceki gün çıkan yangının ardından dün savcılık, bilirkişi ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı incelemelerde bulunmak üzere görevli bilirkişiyle camiye geldi. Bir süre camide kalan heyet, incelemelerin ardından camiden ayrıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Üsküdar Müftülüğü’nden yetkililer de camide incelemelerde bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında cami imamının da aralarında bulunduğu 5 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Bakan Ersoy, yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi
GÜNDEM
Bakan Ersoy, yanan tarihi Vaniköy Camisi'nin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını bildirdi

ZİYNET EŞYALARI BULUNAMADI

  • 6,5 yıldır Vaniköy Camii’nde imamlık yaptığını belirten Mustafa Coşkun ifadesinde şunları anlattı: “Camiye bitişik lojmanda ikamet ediyorum. Cumartesi akşamı Şile’ye gitmiştim. Pazar günü saat 11.00 sıralarında eşim aradı ve evde değişik bir koku olduğunu söyledi. Komşu yalının güvenlik görevlisini arayıp teknisyenle kontrol etmesini istedim. Tedbir amacıyla bayanlar bölümünün elektrik sigortalarını indirdiklerini söylediler. 13.10’da eşim tekrar aradı ve kadınlar bölümünün yanmaya başladığını söyledi. Apar topar camiye gittim. Kullanılamaz hale gelmişti. Caminin tamamı yerden elektrikli ısıtmadır. Yangının bu ısıtma sisteminden kaynaklandığını düşünüyorum. Evin içerisinde ziynet eşyalarım bulunuyordu. Yangın sonrası yapılan araştırmalarda bu eşyalar bulunamadı.”

Çok yazık!
GÜNDEM
Çok yazık!

HIRSIZLIK İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Camiye ait güvenlik kameralarının zarar gördüğü, kısmen kurtarılan harddiskin ise Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Hırsızlık şüphesi dahil tüm ihtimallerin çok yönlü olarak soruşturulduğu, ilk aşamada tüm delillerin toplandığı, titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Üsküdar Müftülüğü’nde görevli Halil Kahraman, “İncelemeler tamamlanınca sonuç belli olacak. Belli ki tarihi eser artık yok oldu. İnşallah yenilenecek. Şu anda sabotaj ihtimali yok. Savcılık raporunu bekleyeceğiz” dedi.

İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biriydi: 355 yıllık ata mirası Vaniköy Camii'nden geriye besmele-i şerif kaldı
FOTOĞRAF 72
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Tarihi Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin karadan ve denizden müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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Osmanlı döneminden kalma 355 yıllık Vaniköy Camii'ndeki yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi sayesinde kontrol altına alındı.
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Vaniköy Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir cami.
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İstanbul Boğazı'ın hemen kıyısında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından Padişah IV. Mehmed'in verdiği arazi üzerine yaptırıldı.
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Ahşap karkas camii.
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Tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonerme.
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Deniz tarafından bir duvar çeşmesi bulunan caminin koru tarafı yüksek sütunlarla sundurma şeklinde inşa edilmiş.
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış nedeninin hazırlanacak raporla belirleneceğini ifade ederek, caminin kısa süre önce restitüsyon ve röleve projelerinin hazırlandığı bilgisini verdi.
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Demircan, Vaniköy Camisi'ndeki yangını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sonrasında gazetecilere açıklama yapan Demircan, Vaniköy Camisi'nin önemli bir kültür mirası olduğunu söyledi.
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Demircan, itfaiyenin gereken müdahaleyi yaptığını dile getirerek, Yangının neden çıktığını önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak raporla daha net anlayacağız. Burada söyleyeceğimiz şey şu; Allah'tan çok kısa süren önce tarihi yapımızın restitüsyon projesi, yapının orijinal halinin belirlendiği proje, rölövesi hazırlanmıştı. Bir restorasyon hazırlığı da vardı burada.
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Bu projelerin hazırlanmış ve varlığının elimizde net bulunuyor olması, bundan sonraki aşamada restorasyonda hızlı bir şekilde netice alacağımız anlamına geliyor. Bu arada özel bir vakıf da var burada. Vakfın çok genç bir yöneticisi var. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, hükumetimizin ilgili bütün kurumlarıyla en kısa zamanda buranın restorasyonuna ilgi gösterip, gereken yapılacaktır. diye konuştu.
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Yangının elektrik aksamından çıkıp çıkmadığı sorusu üzerine Demircan, şunları kaydetti: Eski eserlerde yağmur zamanlarında bunlar çok sık gündeme gelen şeyler. Elektrik kontaklarından... Bu, ihtimal dahilindedir. Yine de raporu görmeden bir şey söylememek lazım. Rapor belli olunca bu da ortaya çıkacaktır.
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Demircan, camiye bitişik lojmanın da yandığı bilgisini vererek, restitüsyon ve rölöve projelerinin varlığının, yapının kısa zamanda eski haline gelmesinde faydalı olacağını yineledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi caminin yanmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, sosyal medya hesabından, Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak, gelecek nesillere miras bırakacağız açıklamasında bulundu.
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Kültür ve Turizm Bakanı Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamayı alıntılayarak, Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren durumunu yakından takip ettiğimiz, ata yadigârımız Vaniköy Camii talimatlarınız doğrultusunda en kısa sürede aslına uygun olarak ayağa kaldırılacaktır ifadelerini kullandı.
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Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yanan tarihi camiden geriye eski fotoğrafları kaldı.
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Camiden geriye ise besmele-i şerif kaldı.
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Büyük zarar gören caminin, bir yapı ve restorasyon firması tarafından birebir ölçülerle hazırlanan 3 boyutlu modeli ortaya çıktı.
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Geçen sene bir restorasyon projesi için hazırlanan ve 2 milyon renkli noktayla caminin her ayrıntısının dijital kaydı olduğunu belirten Harita Mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, Elimizde nokta böyle verilerin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor. Bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarıp yeniden hayat bulmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.
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İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biriydi: 355 yıllık ata mirası Vaniköy Camii'nden geriye besmele-i şerif kaldı
İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan ve Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde dün yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi karadan müdahale ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de denizden müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. 355 yıllık ata mirasından geriye ise besmele-i şerif kaldı. Büyük zarar gören caminin, bir yapı ve restorasyon firması tarafından birebir ölçülerle hazırlanan 3 boyutlu modeli ortaya çıktı. Tarihi caminin geçmişten günümüze fotoğrafları, yangın ve sonrasına ait tüm görsel ve bilgilerini sizler için derledik. Peki, Vaniköy Camii neden yandı, Vaniköy Camii tarihi önemi nedir?


3 boyutlu dijital kaydı var

  • Vaniköy Camii’nin daha önce bir restorasyon projesi için hazırlanan 3 boyutlu lazer tarama kayıtları ortaya çıktı. Çalışmayı hazırlayan Harita Mühendisi Fahrettin Doğan Tekin, bu tür çalışmaların olası afetlerde zarar gören tarihi yapıların kurtarılması için son derece önemli olduğunu kaydetti. Tekin, “Elimizde böyle verilerin olması üzüntümüzü az da olsa hafifletiyor. Bu verileri kullanarak yapının birebir tüm ölçülerini çıkarıp yeniden hayat bulmasını sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.

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