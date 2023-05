Genç adaylara anne desteği

Türkiye, yarın Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidiyor. AK Parti'den her seçimde olduğu gibi bu seçimde de gençler aday oldu. En genç vekil adaylarını seçim çalışmalarında anneleri yalnız bırakmadı. Adaylar, bu yıl seçimin Anneler Günü'ne denk gelmesinin de kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

AK Parti İzmir 1. Bölge 10. Sıra Milletvekili Adayı Nisa Alptekin’in (18) annesi Aynur Alptekin, “Cumhurbaşkanımız gençlerin yolunu açtı. Gençlerin Meclis’te olması bu ülkenin geleceği için çok önemli. Kızımın kendisinin de ilk oyu olacak, aynı zamanda milletvekili aday listesine eklendiği için de çok mutluyuz. Kızımın her daim arkasındayım onlar sahada çalışırken ben de destek olmak için çalışmalara katkıda bulunuyorum. Komşularımızı, arkadaşlarımızı ziyaret ederek seçim sürecine hem çalışarak hem de dualar ederek destek oluyoruz. Hem Anneler Günü hem de seçim günü aynı güne denk geliyor. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyoruz. İnşallah pazar günü çifte bayram yapacağız. Evlatlarımız bizim geleceklerimiz hepsine sahip çıkalım ve onlara destek olalım” ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul 1. Bölge 18. Sıra Milletvekili Adayı Umut Arman Sonay'ın (20) annesi Selma Sonay, “Oğlum gerek eğitim hayatında gerek sosyal hayatında bizi hiçbir zaman utandırmadı. Aksine öyle başarılar elde etti ki her daim onunla gurur duyduk. Milletvekili adayı olmak istediğini bize söylediğinde çok sevindik. Çünkü biz AK Parti'ye gönülden destek veriyoruz. Erbakan Hocamızdan beri süre gelen bir dava bizimki. Her daim destekçi olacağız, her zaman arkasında ailesini bulacaktır. Rabbime şükürler olsun annelik duygusunu bana yaşattığı için. 14 Mayıs hem Anneler Günü hem de seçim günü. İnşallah çifte bayramı yaşayacağız. Deprem bölgesinde çalışıyordum ve orada çok büyük acılara şahit oldum. Depremde annesini veya evladını kaybeden annelerimizin de Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.