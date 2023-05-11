Seçim göçü başladı

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçim öncesi otogarlarda seçim göçü yoğunluğu başladı. İstanbul'da yaşayan ancak ikametleri memleketlerinde bulunan vatandaşlar pazar günü yapılacak olan seçimlerde oy kullanabilmek için memleketlerine doğru yola çıktı. Kendi imkanları ile vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için memleketlerine doğru yola çıkan vatandaşlar düşüncelerini Yeni Şafak'a anlattı.

BU SEÇİM VATAN MÜDAFAASI

"Bir oyum var ne olur?" diye düşünmediğin söyleyen Güllü Ay, "Bir oyla vatan kurtulur. Bugüne kadar olduğu gibi bugün de vatanımıza sahip çıkacağız" dedi. Bu seçimin çok önemli olduğunu ifade eden Harun Ay ise "Oyumuzu kullanmak için yüzlerce kilometre yol gideceğiz. Vatanımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için gidiyoruz" şeklinde konuştu.

KAZANIMLARI KORUMALIYIZ

Bağcılar'da ikamet eden Zekeriya Külçür, "Seçmen kaydım memleketim Gümüşhane'de. Türkiye'mizin son dönemde elde ettiği kazanımlarımızı korumamız lazım" derken eşi Lütfiye Külçür ise, "Geçmişte çok çileler çektik. Ne sağlık ne de başka bir hizmet alamıyorduk. Bugünlerimizi hayal bile edemezdik. Çok şükür her konuda hizmetlere kavuştuk. Kıymetini bilmek için oyumu kullanmaya gidiyorum" dedi.

EK SEFERLER KONULDU

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım da, seçim için bazı firmaların ek seferler koyduğunu ve asıl yoğunluğun perşembe, cuma, cumartesi günleri yaşanacağını belirtti. "Anadolu'dan da gelişler var" diyen Yıldırım, "Ağırlıklı olarak deprem bölgesinde bütün otobüsler dolmuş durumda. Deprem bölgesinde oy kullanacak insanlarda hareket daha büyük. Açık olan üniversitelerden de oy kullanmaya gelecek öğrenciler var" diye konuştu.







