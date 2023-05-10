Kamu işçisine yüzde 45 zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 binden fazla kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zammı açıkladı. Erdoğan, refah payı dahil ücretlere yüzde 45 zam yaptıklarını, en düşük kamu işçisi aylığının 15 bin liraya çıktığını bildirdi. Buna göre; kamu işçilerine birinci yılın ilk 6 ayı yüzde 45 zam, ikinci 6 ayı yüzde 15 zam+enflasyon farkı, ikinci yılın ilk 6 ayı yüzde 10 zam+enflasyon farkı, ikinci 6 ayı yüzde 10 zam+enflasyon farkı verilecek.

MİLLETİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, şu ana kadar da ezdirmedik. Gördüğünden geri koymayacağız, daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin tüm eksiklerini biz giderdiysek milletin tüm ihtiyaçlarını karşıladıysak bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak" dedi.

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE %10 İLAVE

Kamu Toplu İş Sözleşmesi; karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçileri ilgilendiriyor. İşçilere yüzde 4 ila yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması da bu sözleşmeyle getiriliyor. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine de yüzde 10’luk ilave yapılacak.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE %70 ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngördüklerini belirterek, "Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gittik. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Temmuz için hazırlığımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve memur zammı ile ilgili de önemli mesajlar verdi. Tüm vatandaşların gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Asgari ücret artışından memur ve emekli zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek boynumuzun borcudur. Milletimiz şundan emin olsun; kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız.”







