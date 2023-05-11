Başkan Kartoğlu öğrencileri TOGG ile evlerine bıraktı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye’nin yerli ve milli aracı TOGG’u teslim aldı. “Gençlerle Birlikte, Daha Güçlü” programı için Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi’ne TOGG ile giden Başkan Kartoğlu, öğrencilerin büyük bir ilgisi ile karşılandı. Burada sohbet ettiği öğrencilerden iki kişi başkandan Başakşehir Millet Bahçesine gitmek istediklerini söyledi. Başkan Kartoğlu da çocukları kırmayarak TOGG ile evlerine bıraktı.