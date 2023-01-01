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Genel merkez safları güçlendiriyor: Tasfiyeden geri adım

Kurultay öncesi iç cepheyi değişimcilere karşı tahkim etmeye çalışan Kılıçdaroğlu, 4-5 Haziran operasyonunda tasfiye ettiği isimleri de ikna etmeye başladı.

Uğur Duyan
04:00 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Oğuz Kaan Salıcı

Oğuz Kaan Salıcı

MYK’dan tasfiye edilen 10 Aralık hareketinin lideri Oğuz Kaan Salıcı’nın yeniden parti yönetimine gireceği öğrenildi. 100’üncü yıl etkinliklerine katılan Salıcı’nın ilçe kongrelerinden sonra Kılıçdaroğlu ile uzlaştığı ifade edildi. Salıcı ve ekibi, ilçe kongrelerinde Özel - İmamoğlu hizbinden yana durmayarak tarafsız kalmıştı.


ÖZEL’E KARŞI BİRLEŞTİLER

CHP kulislerinde, İmamoğlu’nun bir dönem çatıştığı 10 Aralık’çıların yeni süreçte Kılıçdaroğlu ile beraber, Özel - İmamoğlu hizbine karşı tavır alacağı konuşuluyor.


#politika
#CHP
#tasfiye
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