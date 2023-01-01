Genel merkez safları güçlendiriyor: Tasfiyeden geri adım

Oğuz Kaan Salıcı
MYK’dan tasfiye edilen 10 Aralık hareketinin lideri Oğuz Kaan Salıcı’nın yeniden parti yönetimine gireceği öğrenildi. 100’üncü yıl etkinliklerine katılan Salıcı’nın ilçe kongrelerinden sonra Kılıçdaroğlu ile uzlaştığı ifade edildi. Salıcı ve ekibi, ilçe kongrelerinde Özel - İmamoğlu hizbinden yana durmayarak tarafsız kalmıştı.
ÖZEL’E KARŞI BİRLEŞTİLER
CHP kulislerinde, İmamoğlu’nun bir dönem çatıştığı 10 Aralık’çıların yeni süreçte Kılıçdaroğlu ile beraber, Özel - İmamoğlu hizbine karşı tavır alacağı konuşuluyor.