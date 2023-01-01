Genel merkez safları güçlendiriyor: Tasfiyeden geri adım

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendilerine yöneltilen eleştirilere "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir." diyerek yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yüklendi. X hesabından paylaşım yapan Çelik, "'Türkiye’nin kurucu partisi' ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında suspus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar." dedi.