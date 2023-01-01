TSK'ya alçak iftiralarda bulunmuştu: CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi

Arşiv - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.
BAKANLIK ONAY VERDİ: SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlıktan soruşturmaya izin verildiğini açıkladı. Tunç, "CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştı. Bakanlığımız soruşturma için gerekli izni verdi. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız dosyayı Meclis'e sevk edecek." dedi.
SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI
Terörist cenazelerinde boy gösteren, TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan, tescilli SİHA düşmanı CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine TSK'yı hedef alarak skandal ifadeler kullanmıştı.
CHP'Lİ SİHA SEZGİN'DEN TSK'YA ALÇAK İFTİRA
Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.