TSK'ya alçak iftiralarda bulunmuştu: CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde konuştu. Konuşmasının bir bölümünde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine attığı çirkin iftiralarına da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Gereken cevabı devlet verecek" dedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü kim yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız" ifadelerini kullanmıştı.