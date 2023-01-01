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TSK'ya alçak iftiralarda bulunmuştu: CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.

18:22 . 14/09/2023 Perşembe
AA
Arşiv - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.

Arşiv - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK ONAY VERDİ: SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlıktan soruşturmaya izin verildiğini açıkladı. Tunç, "CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştı. Bakanlığımız soruşturma için gerekli izni verdi. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız dosyayı Meclis'e sevk edecek." dedi.

SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Terörist cenazelerinde boy gösteren, TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan, tescilli SİHA düşmanı CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine TSK'yı hedef alarak skandal ifadeler kullanmıştı.

CHP'Lİ SİHA SEZGİN'DEN TSK'YA ALÇAK İFTİRA

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP'li Tanrıkulu'na sert cevap: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'ya çirkin iftiralarda bulunan CHP'li Tanrıkulu'na sert cevap: Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni"nde konuştu. Konuşmasının bir bölümünde CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine attığı çirkin iftiralarına da sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Gereken cevabı devlet verecek" dedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü kim yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız" ifadelerini kullanmıştı.


#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Sezgin Tanrıkulu
#Türk Silahlı Kuvvetleri
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