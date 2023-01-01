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Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'a tepki: Boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler oturup ders çalışsınlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kendilerine yöneltilen eleştirilere "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir." diyerek yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a yüklendi. X hesabından paylaşım yapan Çelik, "'Türkiye’nin kurucu partisi' ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında suspus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar." dedi.

Hüseyin Berk
19:23 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Faik Öztrak - Ömer Çelik

Faik Öztrak - Ömer Çelik

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendilerini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir." diyen Öztrak, "Biz Genel Başkanımızın milletimizin çıkarlarını savunmak adına sorduğu soruyu bir kere daha tekrarlayalım: Türkiye, G20 Zirvesinde oluşturulan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru’nda neden yer almıyor?" ifadelerini kullandı. Öztrak'ın bu paylaşımına Ömer Çelik'ten yanıt gecikmedi.

"'Türkiye’nin kurucu partisi' ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz"

"Kılıçdaroğlu’nun parti sözcüsü haddini aşarak ekip olarak hiç anlamadıkları konularda konuşmuş."
diyen AK Parti Sözcüsü Çelik,
"Her konuyu size tek tek anlatmamız imkansız; anlamanız en az yüzyıl sürer. “Türkiye’nin kurucu partisi” ünvanı ile alakası olmayan bir siyasi ekip olduğunuzu binlerce kez gösterdiniz. İnanmıyorsanız, CHP’ye destek veren vatandaşlarımıza sorun…"
diye yazdı.

"Boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler oturup ders çalışsınlar"

Sözlerinin devamında, sert tepkisini sürdüren Çelik,
"Seçim sürecinde terör örgütlerinin açık desteği karşısında suspus olanlar, boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler; oturup ders çalışsınlar. Demokrasi ve dış politika konularında her dersten sınıfta kalanları, dışardan bitirme sınavlarına almıyoruz!
" dedi.



#Ömer Çelik
#Faik Öztrak
#CHP
#AK Parti
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