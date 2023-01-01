Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'a tepki: Boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler oturup ders çalışsınlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, G20 Liderler Zirvesi'ne yönelik "Erdoğan, küresel güçlere boyun eğmiştir" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun provokasyonuna sert tepki gösterdi. Çelik, "Yine cehalet dolu cümlelerle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza saldırmış. Her zaman olduğu gibi eline tutuşturulan bir metni yayınlayarak hiç anlamadığı konularda yaptığı açıklamalarına bir yenisini eklemiş. Kılıçdaroğlu'nun G20'yi değerlendirebilmesi için kat etmesi gereken çok mesafe var" dedi.