Ömer Çelik'ten CHP Sözcüsü Öztrak'a tepki: Boş açıklamalarla vakit kaybetmesinler oturup ders çalışsınlar

Faik Öztrak - Ömer Çelik
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kendilerini hedef alan açıklamalarına yanıt verdi. "Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisidir." diyen Öztrak, "Biz Genel Başkanımızın milletimizin çıkarlarını savunmak adına sorduğu soruyu bir kere daha tekrarlayalım: Türkiye, G20 Zirvesinde oluşturulan Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru’nda neden yer almıyor?" ifadelerini kullandı. Öztrak'ın bu paylaşımına Ömer Çelik'ten yanıt gecikmedi.