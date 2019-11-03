Havaya ateş açılmasını engellemek isteyen polisler hem oynadı hem maganda uyarısı yaptı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, düğünlerde havaya silahla ateş açılması sonucu masum insanların ölümünün önüne geçmek ve gelin ile damadın en güzel gününün kara bir gün olmaması için toplum destekli polislik şube müdürlüğüne talimat verdi.
Bu proje kapsamında polis ekipleri, nişan, düğün, asker eğlencesi gibi kutlamaları ziyaret ederek rastgele açılan ateş sonucu ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla hazırlanan afişler asılıp dağıtılarak uyarı yapıldı.
Vatandaşlarla birlikte halay çektiler
Vatandaşlarla birlikte eğlenceye de katılan polisler, “Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma” projesi kapsamında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu. Bir polis memuru da eğlenceye katılanlara hitap ederek düğünlerde kesinlikle silahla havaya ateş edilmemesi gerektiğini, masum insanların hayatını kaybettiğini söyledi. Daha sonra polisler vatandaşlarla birlikte halay çekip, çiftetelli oynadı.
Tüm Türkiye'ye örnek olmalı
Her yıl maganda kurşunuyla yaralanmaların ve can kayıplarının yaşanmasının Türk milleti adına utanç verici bir durum olduğunu belirten Kadir Çetinkaya, “Polisimizin yapmış olduğu bu projeye biz de destek olmak istedik. Artık düğünlerimizde böyle şeyler yaşanmamalı. Buradan verdiğimiz mesaj, umarım tüm Türkiye’ye örnek olur” dedi.