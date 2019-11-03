Gündem Havaya ateş açılmasını engellemek isteyen polisler hem oynadı hem maganda uyarısı yaptı
ADANA

Havaya ateş açılmasını engellemek isteyen polisler hem oynadı hem maganda uyarısı yaptı

Adana’da toplum destekli polislik şube müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş edilmesi sonucu ölümlerin önüne geçmek için bir düğüne giderek, önce halay çekip çiftetelli oynadı daha sonra da silahla havaya ateş edilmemesi uyarısında bulundu.

Haber Merkezi IHA
Askere gidecek olan Kadir Çetinkaya ve polis memuru karşılıklı oynadı.
Askere gidecek olan Kadir Çetinkaya ve polis memuru karşılıklı oynadı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, düğünlerde havaya silahla ateş açılması sonucu masum insanların ölümünün önüne geçmek ve gelin ile damadın en güzel gününün kara bir gün olmaması için toplum destekli polislik şube müdürlüğüne talimat verdi.

Polis bu talimat doğrultusunda proje geliştirerek “Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma” yazılı afiş asılması zorunluluğu getirildi.

Bu proje kapsamında polis ekipleri, nişan, düğün, asker eğlencesi gibi kutlamaları ziyaret ederek rastgele açılan ateş sonucu ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla hazırlanan afişler asılıp dağıtılarak uyarı yapıldı.

Polisler bu kapsamda dün Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi’nde evinin bulunduğu sokakta asker kınası yapan Kadir Çetinkaya’nın eğlencesine katıldı.

Vatandaşlarla birlikte halay çektiler

Vatandaşlarla birlikte eğlenceye de katılan polisler, “Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma” projesi kapsamında broşür dağıtarak uyarılarda bulundu. Bir polis memuru da eğlenceye katılanlara hitap ederek düğünlerde kesinlikle silahla havaya ateş edilmemesi gerektiğini, masum insanların hayatını kaybettiğini söyledi. Daha sonra polisler vatandaşlarla birlikte halay çekip, çiftetelli oynadı.

Polisler ve vatandaş birlikte halay çekti.

Tüm Türkiye'ye örnek olmalı

Her yıl maganda kurşunuyla yaralanmaların ve can kayıplarının yaşanmasının Türk milleti adına utanç verici bir durum olduğunu belirten Kadir Çetinkaya, “Polisimizin yapmış olduğu bu projeye biz de destek olmak istedik. Artık düğünlerimizde böyle şeyler yaşanmamalı. Buradan verdiğimiz mesaj, umarım tüm Türkiye’ye örnek olur” dedi.

Asker kınası yapan Kadir Çetinkaya

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