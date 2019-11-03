Gündem Afyonkarahisarda tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi
AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendi

Afyonkarahisar’da çoğu üniversite öğrencisi olan 67 kişi aynı dönerciden yedikleri tavuk dönerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından polis ekipleri zehirlenen öğrencilerin tedavilerinin ardından ifadelerini alırken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinden numune alınarak araştırma başlatıldı.

Haber Merkezi IHA
Afyonkarahisar’da tavuk dönerden zehirlenenler hastaneye kaldırıldı
Afyonkarahisar’da tavuk dönerden zehirlenenler hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar’da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Erenler mahallesinde faaliyet gösteren bir dönerciden döner yiyen onlarca kişi zehirlendi.

DHA
Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendin

67 KİŞİ DÖNERDEN ZEHİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre; çoğu üniversite öğrencisi 67 kişi, bu gece mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle ambulans ve kendi imkanları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. İlk belirlemelere göre aynı saatlerde hastaneye başvuran 67 kişiye de gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedavi altına alındı.

DHA
Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendin
  • Öte yandan zehirlenen kişilerin bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde aynı dönerciden döner yedikleri öğrenildi.

NUMUNE ALINDI

Meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından polis ekipleri zehirlenen öğrencilerin tedavilerinin ardından ifadelerini alırken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinden numune alınarak araştırma başlatıldı.

İHA
Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendin

İHA
Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendin

İHA
Afyonkarahisar’da tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlendin
Onlar üşürse biz de üşürüz

"Onlar üşürse biz de üşürüz"

​Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı örüyor.
Bebek katillerine ağır darbe

Bebek katillerine ağır darbe

​TSK-MİT-EGM koordinesinde 1090 terörist etkisizleştirildi.
Doğumda destek olmayan eş yandı

Doğumda destek olmayan eş yandı

​Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar.
Murat Bardakçı <br>Türk Kahvesi'nin konuğu

Murat Bardakçı
Türk Kahvesi'nin konuğu

19 Mayıs operasyonunu yeni belgelerle açıklık kazandırılıyor.
Türkiye'nin üzerine gitmek yanlış

Türkiye'nin üzerine gitmek yanlış

​Dünyaca ünlü ekonomistten ABD'ye yaptırım tepkisi.
Rekor geldi

Rekor geldi

İstanbul Maratonu'nun kazananları belli oldu.
Gerekli <br>önlemler alındı

Gerekli
önlemler alındı

Bakan Selçuk'tan terör örgütü yandaşları tarafından tehdit edilen Seçil öğretmene destek.
Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da polis şiddeti

​Macron'u protesto eden sarı yelekli eylemciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.
Türkiye'deki arama sahası genişledi

Türkiye'deki arama sahası genişledi

​TPAO'nun flaş kararı sonrası bazı parseller kamulaştırıldı.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Çatışma anı

Çatışma anı

'Çekildi' denilen PYD'li teröristler ateş altına alındı.
4'e yükseldi

4'e yükseldi

​Lice'de 1 terörist daha silahıyla etkisiz hale getirildi.
Her yer buz tuttu

Her yer buz tuttu

Bu fotoğraflar bu sabah Türkiye'de çekildi.
Doğu Anadolu <br>beyaza büründü

Doğu Anadolu
beyaza büründü

​Güzel görüntülerin yanısıra yaşamı da olumsuz etkiledi.
Irak'ta Tahran isyanı

Irak'ta Tahran isyanı

Kerbela'da halk İran'ı protesto etmek için sokaklarda.
Ocak'ta <br>formayı giyecek

Ocak'ta
formayı giyecek

​Galatasaray'ın transferini Sinan Engin açıkladı.
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
Gündem

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden ve sözde TSK yapılanmasının en üst düzey sivil sorumlusu firari Adil Öksüz'ün Ankara'da hakimlikçe 18 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılmasının ardından İstanbul'a gelişi ve burada saklanmasına ilişkin soruşturma sonucunda 5 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'ın FETÖ'den verilen 13 yıl 6 ay hapis cezası onandı
Gündem

Eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'ın FETÖ'den verilen 13 yıl 6 ay hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Danıştay üyesi Bülent Olcay'a FETÖ üyeliğinden verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. FETÖ'nün önemli gelir kaynaklarından dershanelerle ilgili davalara bakan Danıştay 8. Dairesinde, sonra da Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda görev yapan sanığın bu süreçlerde örgütün lehine kararlar çıkması için çaba gösterdiği aktarılan mütalaada, Olcay'ın örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü bildirilmişti.
İstanbullulara güneşli hava müjdesi: Yağmur bitti pastırma sıcakları geliyor
Gündem

İstanbullulara güneşli hava müjdesi: Yağmur bitti pastırma sıcakları geliyor

2 gündür İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışların ardından Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminlerine göre yağışlı havanın yerini ilerleyen günlerde pastırma sıcaklarına bırakacağı belirtildi. Sıcaklıkların 'Pastırma Yazı' ile tekrar kademe kademe artarak 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.