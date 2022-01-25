Gündem HDP vekillerine ait 10 yeni dokunulmazlık dosyası Meclise ulaştı
POLİTİKA

HDP vekillerine ait 10 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı

HDP'den 9 olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası daha TBMM Başkanlığına ulaştı.

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Haber Merkezi DHA
HDP vekillerine ait 10 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis’e ulaştı
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HDP'den 9, Demokratik Bölgeler Partisi'nden bir olmak üzere 10 milletvekiline ait 12 dokunulmazlık dosyası TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi. Dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaşan milletvekilleri şöyle:

HDP'den Siirt Milletvekili Sıdık Taş, Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, Şırnak Milletvekilleri Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz, Mardin Milletvekili Ebrü Günay'a ait 1'er, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile Demokratik Bölgeler Partisi'nden Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

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