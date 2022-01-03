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ANKARA

28 vekile ait 40 dokunulmazlık dosyası TBMM'de: Aralarında Pervin Buldan da var

Aralarında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 28 vekil hakkında hazırlanan 40 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Haber Merkezi DHA
28 vekile ait 40 dokunulmazlık dosyası TBMMde: Aralarında Pervin Buldan da var
HDP'li Pervin Buldan

HDP'den Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2, Iğdır vekili Habip Eksik, İstanbul vekilleri Dilşat Canbaz Kaya, Oya Ersoy, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç'un 1'er, Siirt vekili Meral Danış Beştaş'ın 2, Van vekilleri Murat Sarısaç'ın 3, Tayip Temel, Sezai Temelli'nin 2'şer, Muazzez Orhan Işık'ın 1, Şırnak vekilleri Hüseyin Kaçmaz, Nuran İmir'in 2, Diyarbakır vekilleri Semra Güzel'in 2, İmam Taşçıer, Garo Paylan'ın 1'er, Ağrı vekilleri Berdan Öztürk'ün 2, Abdullah Koç, Dirayet Taşdemir, Muş vekilleri Mensur Işık, Sevin Coşkun, İzmir vekili Murat Cepni, Adana vekili Tulay Hatımoğulları, Batman vekili Necdet İpekyüz'ün 1'er, Şanlıurfa vekili Ayşe Sürücü'nün 2,

TİP Hatay vekili Barış Atay Mengüllüoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1'er,

DBP Eş Genel Başkanı Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in 2 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na ulaştı.

28 milletvekili hakkındaki 40 yeni dokunulmazlık dosyası, Adalet Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.

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