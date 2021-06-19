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POLİTİKA

HDP'li Paylan'dan ittifak ortaklarına 'yeniden birleşelim' çağrısı: Gelin asgari müşterekte tıpkı İsrail'deki gibi buluşalım

HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında, muhalefet partilerine "yeniden buluşalım" çağrısı yaptı. İsrail'de 12 yıllık Netanyahu hükümetinin geçtiğimiz günlerde sona ermesi örneğinden ittifak ortaklarına çağrı yapan Paylan, "Muhalefet yeteri kadar cesaret göstermiyor. Gelin asgari müşterekte tıpkı İsrail'deki gibi buluşalım." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Garo Paylandan ittifak ortaklarına yeniden birleşelim çağrısı: Gelin asgari müşterekte tıpkı İsraildeki gibi buluşalım
HDP'li Garo Paylan

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin Halk TV'de katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan HDP vekili Garo Paylan, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları partilere "yeniden birleşelim" çağrısı yaptı.

İsrail örneği üzerinden muhalefete sitem: Cesur olun

İsrail'de koalisyon hükümetinin 12 yıllık Binyamin Netanyahu hükümetini koltuğundan etmesi örneği üzerinden İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne tek tek çağrı yapan Paylan, "Muhalefet yeteri kadar cesaret göstermiyor. İYİ Parti ve CHP ile ayrıştığımız noktalar var. Ama ortaklaştığımız nokta, 'geleceğimizi kaybediyoruz.' düşüncesi" ifadelerini kullandı.

HDP'li Paylan'dan ittifak ortaklarına 'yeniden birleşelim' çağrısı: Gelin asgari müşterekte tıpkı İsrail'deki gibi buluşalım
OYNAT 01:01
HDP'li Paylan'dan ittifak ortaklarına 'yeniden birleşelim' çağrısı: Gelin asgari müşterekte tıpkı İsrail'deki gibi buluşalım
HDP'li Garo Paylan, katıldığı canlı yayında, muhalefet partilerine 'yeniden buluşalım' çağrısı yaptı. İsrail'de 12 yıllık Netanyahu hükümetinin geçtiğimiz günlerde sona ermesi örneğinden ittifak ortaklarına çağrı yapan Paylan, 'Muhalefet yeteri kadar cesaret göstermiyor. Gelin asgari müşterekte tıpkı İsrail'deki gibi buluşalım.' dedi.

"Gelin tıpkı İsrail'deki gibi buluşalım"

2023 yılındaki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında birleşme vurgusu yapan Paylan, "Gelin asgari müşterekte buluşalım, tıpkı İsrail'deki gibi" şeklinde konuştu.

Muhalefete ağır sözlerle yüklenmişti

Öte yandan HDP'li Paylan, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında, 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu sert sözlerle eleştirmiş, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullanmıştı.

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