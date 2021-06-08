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POLİTİKA

HDP'li Sancar'dan 'ayrı aday' isteyen Akşener'e gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmaları konusunda kendilerine öneri sunan ittifak ortakları İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e göndermede bulundu. Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Mithat Sancardan ayrı aday isteyen Meral Akşenere gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDPyi yok sayma gafletine kapılmasın
HDP'li Mithat Sancar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını ifade etmişti.

Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, "HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır" demişti.

Akşener'e gönderme: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın

Söz konusu açıklamalara ve ittifak çalışmalarına Artı TV'deki canlı yayında değinen HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Akşener'e aba altından sopa gösterdi.

HDP'li Sancar'dan 'ayrı aday' isteyen Akşener'e gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın
OYNAT 01:07
HDP'li Sancar'dan 'ayrı aday' isteyen Akşener'e gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmaları konusunda kendilerine öneri sunan ittifak ortakları İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'e göndermede bulundu. Sancar, 'Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok saymak gibi bir gaflete kapılmasın.' dedi.

Sancar, "Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP'yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP'yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir." dedi.

İttifak ortakları ile yeni bir yaşam kurmak istediklerini vurgulayan Sancar, "Biz bu düzenin devam etmemesini istiyoruz. Bu iktidarın anlayışıyla, yakın bir zeminde oluşacak muhalefet ittifakının bu ülkeye hayrı dokunmaz. Seçenekler çoktur, halkın gücü yüksektir, HDP'nin diğer güçlerle oluşturacağı ortak akla da herkesin güvenmesini öneririm." şeklinde konuştu.

"Vebalin altında kalırsınız" demişti

Öte yandan Sancar, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulamış, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.

Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
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Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı

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HDP’li Sancar Millet İttifakı’na bir kez daha göz kırptı: Muhalefetin ortak aday çıkarması iyi bir seçenek

Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
OYNAT 01:05
Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçime ortak bir adayla gidilmesinin faydalı olacağını vurgulayan Akşener, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, o dönemde stratejik bir çalışma yaptığını ifade ederek, 'HDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi ayrı aday çıkarmalıdır' dedi.

HDP’li Sancar Millet İttifakı’na bir kez daha göz kırptı: Muhalefetin ortak aday çıkarması iyi bir seçenek
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HDP’li Sancar Millet İttifakı’na bir kez daha göz kırptı: Muhalefetin ortak aday çıkarması iyi bir seçenek
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, katıldığı bir canlı yayında, Millet İttifakı ile ilişkilerine ve 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi. Muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulayan Sancar, 'İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır' dedi.
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