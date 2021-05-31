HDP'li Mithat Sancar, YouTube üzerinden yayın yapan Medyascope kanalına konuk oldu. Burada 2023 yılında yapılacak seçimlere değinen Sancar, muhalefetin adayının önemine vurgu yaparak partisinin bir kez daha Millet İttifakı içinde yer alacağının sinyalini verdi.

Hedeflerinin "en geniş demokrasi ittifakını kurmak" olduğunu vurgulayan Sancar, "Bizim Meclis seçimleri için ittifaka ihtiyacımız yok. Ülkenin demokrasi ihtiyaçlarının gerektirdiği sorunlardan da kaçmadık. 2019 seçimleri bunun en büyük göstergesidir." dedi.

OYNAT 01:04 HDP’li Sancar Millet İttifakı’na bir kez daha göz kırptı: Muhalefetin ortak aday çıkarması iyi bir seçenek HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, katıldığı bir canlı yayında, Millet İttifakı ile ilişkilerine ve 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine değindi. Muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulayan Sancar, 'İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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"Muhalefetin ortak aday çıkarması iyi bir seçenek"

Muhalefetin ortak bir aday çıkarmak istemesinin iyi bir seçenek olacağını ifade eden Sancar, "Ortak aday derken de isimleri değil ilkeleri tartışmalıyız. Biz hangi temelde bir araya geleceğiz? Bu sistemin restore edilmesi anlamına gelecek bir birlikteliğe yönelecek sisteme yönelirlerse buradan çözüm çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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"İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır"

İttifak ortaklarına "önce ilkeleri konuşmalıyız" şartı koşan Sancar, "Eğer seçim kazanılırsa nasıl bir geçiş süreci, sonrasında da nasıl demokrasi kurulacak? Ortak aday bulunur. Biz katılımcı yöntemi öneriyoruz. Genel başkanların aday pazarlığı yetmez. Birçok örgüt var. Bunlara da soralım diyorum. Bizim ittifak konseptimiz budur. Bunu bozacak kim olursa olsun büyük vebalin, sorumluluğun altında kalacaktır." şeklinde konuştu.

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