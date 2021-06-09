Artı TV’de katıldığı canlı yayında, 2023 yılındaki seçimlere ve partilerine açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP’li Garo Paylan, "HDP'ye yapılan saldırı, aslında topyekün tüm muhalefete yapılan saldırıdır. Yeterli desteği gördüğümüzü söyleyemem. HDP devre dışı bırakılırsa bütün muhalefet kaybeder." dedi.

"İYİ Parti ile ittifak olmaktan haz duymuyoruz"

HDP’ye açılan kapatma davasına, muhalefetin gösterdiği tavrı da değerlendiren Paylan, "Bu kuru kuruya geçiştirilecek bir şey değil. Muhalefette bir cesaret eksikliği var. 'HDP ile beraber misiniz' diye soruyorlar, asıl bizim bunu sormamız lazım. Biz İYİ Parti ve CHP ile olmaktan çok mu haz duyuyoruz. İYİ Parti ile birçok konuda ayrışıyoruz. Ülkeyi bu uçurumun kenarından alma sorumluluğunu hep beraber alalım." şeklinde konuştu.

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OYNAT 00:39 HDP'li Garo Paylan'dan CHP ve İYİ Parti'ye sert sözler: 'HDP ile beraber misiniz?' deyince inkar ediyorlar bu büyük bir sıkıntı HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir canlı yayında, 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. Burada ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin tutumunu sert sözlerle eleştiren Paylan, ''HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"HDP ile ittifak mısınız deyince 'tövbe' diyorlar, bu büyük bir sıkıntı"

HDP ile ittifak yaptıklarını gizleyen CHP ve İYİ Parti'yi sert sözlerle hedef alan Paylan, "'HDP ile beraber misiniz?' diye sorduklarında 'Aman tövbe bizim HDP ile işimiz yok' diyorlar. Bu büyük bir sıkıntı" ifadelerini kullandı.

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