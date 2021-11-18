Gündem HDPli Paylanın TBMMdeki provokasyonuna Bakan Karaismailoğlundan tokat gibi yanıt
POLİTİKA

HDP'li Paylan'ın TBMM'deki provokasyonuna Bakan Karaismailoğlu'ndan tokat gibi yanıt

HDP vekili Garo Paylan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na bir fotoğraf göstererek, "Bunları tanıyor musunuz?" diye sordu. Paylan'ın sözleri üzerine Karaismailoğlu, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için sorumlu tuttukları HDP'ye karşı oturma eylemi yapan 'Diyarbakır annelerini' hatırlattı. Bakan'ın hatırlatması üzerine hareketli dakikalar yaşandı.

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Haber Merkezi İHA
HDPli Garo Paylanın TBMMdeki provokasyonuna Bakan Adil Karaismailoğlundan tokat gibi yanıt
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçeleri ile devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Bakanlık sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı.

HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan, bir fotoğraf göstererek, ‘Bunları tanıyor musunuz’ diye sordu.

BAKAN'DAN PAYLAN'A TOKAT GİBİ CEVAP

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’ın sözleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılan ve HDP’ye karşı oturma eylemi yapan ‘Diyarbakır annelerini’ hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu’nun bu hatırlatması üzerine hareketli dakikalar yaşandı.

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