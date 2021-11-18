HDP'li Paylan'ın TBMM'deki provokasyonuna Bakan Karaismailoğlu'ndan tokat gibi yanıt

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçeleri ile devam etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Bakanlık sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı.

HDP Diyarbakır vekili Garo Paylan, bir fotoğraf göstererek, ‘Bunları tanıyor musunuz’ diye sordu.

BAKAN'DAN PAYLAN'A TOKAT GİBİ CEVAP

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan’ın sözleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılan ve HDP’ye karşı oturma eylemi yapan ‘Diyarbakır annelerini’ hatırlattı.

Bakan Karaismailoğlu’nun bu hatırlatması üzerine hareketli dakikalar yaşandı.

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