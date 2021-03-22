HDP'li Gergerlioğlu 10 gün içinde teslim olmazsa yakalanacak

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen hapis cezasını onanması kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü.
Karara ait yazının 19 Mart 2021 tarihinde ulaştığı Kocaeli Cumhuriyet Başavcılığı, hükmün infazı için 19 Mart 2021 tarihinde hükümlünün MERNİS adresine çağrı kağıdı çıkarttı.
Teslim olmazsa yakalama kararı çıkartılacak
Çağrı kâğıdının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde teslim olmaması durumunda Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı çıkarılacak. Kararın ardından Gergerlioğlu görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.