Gündem HDPli Gergerlioğlu 10 gün içinde teslim olmazsa yakalanacak
POLİTİKA

HDP'li Gergerlioğlu 10 gün içinde teslim olmazsa yakalanacak

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan vekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, cezasının infazı için 10 gün içinde teslim olmaması durumunda, görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

Haber Merkezi İHA
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Faruk Gergerlioğlu

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan verilen hapis cezasını onanması kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü.

Karara ait yazının 19 Mart 2021 tarihinde ulaştığı Kocaeli Cumhuriyet Başavcılığı, hükmün infazı için 19 Mart 2021 tarihinde hükümlünün MERNİS adresine çağrı kağıdı çıkarttı.

Teslim olmazsa yakalama kararı çıkartılacak

Çağrı kâğıdının tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde teslim olmaması durumunda Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı çıkarılacak. Kararın ardından Gergerlioğlu görüldüğü yerde yakalanarak adliyeye sevk edilecek.

HDP’li Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı
GÜNDEM
HDP’li Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı

HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı
GÜNDEM
HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı

Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
OYNAT 01:54
Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
Geçtiğimiz günlerde vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 3 ay önce katıldığı bir YouTube yayınında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

'PKK'yı bir terör örgütü olarak niteliyor musunuz?' sorusu üzerine Gergerlioğlu, 'İki insan kavga ediyor. Bu kavga eden insanların mutlaka bir kavga nedeni vardır. Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor.' ifadeleriyle karşılık veriyor.
Abone Ol Google News
Haftada 2 bin lira kazanıyor

Haftada 2 bin lira kazanıyor

​Şehir hayatını bıraktı dağ evine yerleşti.
Yoksul ülkelere aşı yok

Yoksul ülkelere aşı yok

​AB acı gerçeği itiraf etti: Çok fazla baskı var
Demirtaşa 3 yıl hapis cezası

Demirtaş'a 3 yıl hapis cezası

Mahkemede 'Cumhurbaşkanına hakaret etmedim' diyerek kendini savundu.

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla<br>buluşturuyor

TKDK, AB fonlarını Türk yatırımcılarla
buluşturuyor

​Avrupa standartlarında yatırımlar hayata geçiriliyor

​Elazığ'da depremzedeler kerpiç evlerden konutlara geçti.

​Türk şirkete yatırım yapılacak..

​Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Gezi Parkı açıklaması.

​ABD ile Rusya arasındaki gerilim tırmanıyor.

​Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı..

Kamu bankaları yüksek faiz tahribatını önleyebilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.