HDP'li Gergerlioğlu 10 gün içinde teslim olmazsa yakalanacak

Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​

Geçtiğimiz günlerde vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 3 ay önce katıldığı bir YouTube yayınında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.



'PKK'yı bir terör örgütü olarak niteliyor musunuz?' sorusu üzerine Gergerlioğlu, 'İki insan kavga ediyor. Bu kavga eden insanların mutlaka bir kavga nedeni vardır. Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor.' ifadeleriyle karşılık veriyor.