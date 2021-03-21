HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart Çarşamba günü gerçekleşen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ve milletvekilliğinin düşmesinin ardından Meclis'ten ayrılmamıştı.

4 gündür HDP'nin Meclis'teki grup odasında bekleyen Gergerlioğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak, terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Gergerlioğlu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği tarafından yapılan suç duyurusu ve eki belgeler ile yazılı ve görsel basından elde edilen diğer bilgi ve belgeler sonucunda, 17.03.2021 tarihinde hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 60. birleşiminde okunması ile milletvekilliği düşen ancak TBMM binasından ayrılmayan ve ayrılmayacağını da yaptığı sosyal medya paylaşımları ile açıklayan eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ’17.03.2021 tarihinden itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Mecliste milletvekili gibi hareket etmesi ile 17.03.2020 tarihinde Meclis Genel Kurulundan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan ’biji serok apo’ şeklinde sloganlar atılması’ sebepleriyle Türk Ceza Kanununun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sora şahıs serbest bırakılmıştır."

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GÜNDEM HDP’li Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı