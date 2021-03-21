Gündem HDPli Gergerlioğlu serbest bırakıldı
POLİTİKA

HDP'li Gergerlioğlu serbest bırakıldı

Ankara Başsavcılığı, TBMM'de gözaltına alınan HDP'li Gergerlioğlu'nun, ifadesi sonrası serbest bırakıldığını açıkladı. TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak terör örgütü propagandası yapması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Gergerlioğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Haber Merkezi Diğer
Ömer Faruk Gergerlioğlu
Ömer Faruk Gergerlioğlu

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 17 Mart Çarşamba günü gerçekleşen birleşimde, hakkında mahkemece verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunmasının ve milletvekilliğinin düşmesinin ardından Meclis'ten ayrılmamıştı.

4 gündür HDP'nin Meclis'teki grup odasında bekleyen Gergerlioğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak, terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Gergerlioğlu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği tarafından yapılan suç duyurusu ve eki belgeler ile yazılı ve görsel basından elde edilen diğer bilgi ve belgeler sonucunda, 17.03.2021 tarihinde hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 60. birleşiminde okunması ile milletvekilliği düşen ancak TBMM binasından ayrılmayan ve ayrılmayacağını da yaptığı sosyal medya paylaşımları ile açıklayan eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ’17.03.2021 tarihinden itibaren gece gündüz aralıksız TBMM binasını terk etmemesi, düşmüş olmasına rağmen Mecliste milletvekili gibi hareket etmesi ile 17.03.2020 tarihinde Meclis Genel Kurulundan ayrılıp HDP partisi grup katına çıktığı sırada kendisi ile birlikte yürüyüşe geçen gruptan ’biji serok apo’ şeklinde sloganlar atılması’ sebepleriyle Türk Ceza Kanununun 262/1, 116/2-4 ve 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddeleri kapsamında başlatılan soruşturmada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat ile şüpheli Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ifadesinin alınması sağlanmış, ifadesi ikmal edildikten sora şahıs serbest bırakılmıştır."

HDP’li Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı
GÜNDEM
HDP’li Gergerlioğlu TBMM’de gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
OYNAT 01:54
Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan, 'PKK terör örgütü müdür?' sorusuna tepki çeken cevap: Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor​
Geçtiğimiz günlerde vekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 3 ay önce katıldığı bir YouTube yayınında söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu.

'PKK'yı bir terör örgütü olarak niteliyor musunuz?' sorusu üzerine Gergerlioğlu, 'İki insan kavga ediyor. Bu kavga eden insanların mutlaka bir kavga nedeni vardır. Bir terör varsa, devlet de PKK da terör estiriyor.' ifadeleriyle karşılık veriyor.
Abone Ol Google News
Bu kez mutluluğu yakaladı

Bu kez mutluluğu yakaladı

​2015'te herkes onu konuşmuştu.
Kan donduran olay

Kan donduran olay

​Antalya'da kafası bedeninden ayrılmış erkek cesedi bulundu.
Londra’dan Türkiyeye kur operasyonu tehdidi: “Çirkin bir tepki olacak”

​Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kavcıoğlu açıklama yaptı.
Bitmeyen savaş

Bitmeyen savaş

​Uyuşturu çeteleri ülkedeki en büyük güç haline geldi.

​İstanbul'un bu mahallesinde yalnızca 15 kişi ikamet ediyor.

Bu arabayı 3 ayda yaptı

Bu arabayı 3 ayda yaptı

​'Bir sonraki hedefim 4x4 araç yapmak'

İmdat boğulacağız burada

İmdat boğulacağız burada

​Antalya'da korkutan yangın: Terasa çıkıp yardım istediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.