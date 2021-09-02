Gündem HDPli Meral Danış Beştaş teröristbaşı Öcalanı barışın anahtarı olarak tanımladı
POLİTİKA

HDP'li Meral Danış Beştaş teröristbaşı Öcalan'ı 'barışın anahtarı' olarak tanımladı

HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı 'bu ülkeye barışı getirebilecek kişi' olarak tanımladı. Beştaş, "Barışın anahtarını kullanabilecek, hepimizin önünü açabilecek, Türkiye’yi rahatlatabilecek Sayın Öcalan’ın konuşması, sesi, görüntüsü kısılmak isteniyor." dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Meral Danış Beştaş teröristbaşı Öcalanı barışın anahtarı olarak tanımladı
Meral Danış Beştaş

HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Beştaş, Öcalan'ın 'ülkeye barışı getirecek kişi' olduğunu iddia etti.

"Bu ülkeye barışı getirebilecek, barışın anahtarını kullanabilecek, hepimizin önünü açabilecek, Türkiye’yi rahatlatabilecek Sayın Öcalan’ın konuşması, sesi, görüntüsü kısılmak isteniyor." diyen Beştaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tecrit barışa uygulanan bir tecrittir, barışın sesi kısılmak isteniyor. Biz onurlu bir barış için rol alabilecek herkesin rolünü oynaması gerektiğini düşünüyoruz ve bu tecridin kaldırılması gerektiğini söylüyoruz."

HDP'li Meral Danış Beştaş teröristbaşı Öcalan'ı 'barışın anahtarı' olarak tanımladı
OYNAT 00:37
HDP'li Meral Danış Beştaş teröristbaşı Öcalan'ı 'barışın anahtarı' olarak tanımladı
HDP'li Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı 'bu ülkeye barışı getirebilecek kişi' olarak tanımladı. Beştaş, 'Barışın anahtarını kullanabilecek, hepimizin önünü açabilecek, Türkiye'yi rahatlatabilecek Sayın Öcalan'ın konuşması, sesi, görüntüsü kısılmak isteniyor.' dedi

Yargıtay binasının duayla açılmasından da rahatsız oldu

Yargıtay'ın yeni binasının dualarla açılmasından da rahatsız olan Beştaş, "Dün insan haklarının, hukukun ve evrensel değerlerin ruhuna Fatiha okundu. Artık cenazeyi kaldırabilirsiniz" diye konuştu.

Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor
GÜNDEM
Can Ataklı: Yargıtay binası dualarla açılıyor asker dahil kimse itiraz etmiyor

Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir
GÜNDEM
Yargıtay binasının duayla açılması Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti: Bu Orta Çağ ritüelidir

Duadan rahatsız olanlara Fahrettin Altun'dan fotoğraflı yanıt
GÜNDEM
Duadan rahatsız olanlara Fahrettin Altun'dan fotoğraflı yanıt
Abone Ol Google News
Sivil kayıplar araştırılacak

Sivil kayıplar araştırılacak

​Taliban, konuyla ilgili araştırma yapmak için komisyon kurmuş.
İmara özel mahkeme

İmara özel mahkeme

​Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu.
Akıncının sırrı

Akıncı'nın sırrı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak.
Bu gidişle yine kapanırız

Bu gidişle yine kapanırız

Aşıya güvenin artması rehaveti beraberinde getirdi.
Reçetemiz aşı ve tedbir

Reçetemiz aşı ve tedbir

​Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Yeni Şafak'a konuştu.
Bize karışan olmadı

Bize karışan olmadı

​Dün nasılsa bugün de öyle.

Avrupa'nın <br>küresel çöküşü

Avrupa'nın
küresel çöküşü

​Ne varlığı ne yokluğu belli.
Siyasi yasak istenenlere 30 gün

Siyasi yasak istenenlere 30 gün

​HDP'ye savunma için 60 gün ek süre.
79 yetmez 141'er <br>kez ağır müebbet

79 yetmez 141'er
kez ağır müebbet

​Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler.
Yüzde 22.7 daraldı

Yüzde 22.7 daraldı

​Faiz bu kez bankaları vurdu.
New York sular altında

New York sular altında

​OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor.
Kul hakkı sosyal medyada da var

Kul hakkı sosyal medyada da var

​Sosyal medyayı kullanıyorsak 'sosyal medya ahlakı'na da uymamız gerekiyor.
Şimdi yurt dışına açılıyor

Şimdi yurt dışına açılıyor

​Hastalığına şifayı onda buldu üretimine başladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.