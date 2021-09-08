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POLİTİKA

HDP'li Mithat Sancar: Ortak aday çıkartmaya açığız

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, katıldığı bir canlı yayında Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak aday çıkarabilecekleri yönünde çağrıda bulundu. Sancar, CHP ve İYİ Parti'ye seslenerek "HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır lakin isimleri şimdi tartışmayalım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Mithat Sancar: Ortak aday çıkartmaya açığız
Mithat Sancar

Katıldığı bir canlı yayında, ilişkin değindi. Muhalefet ile ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu vurgulayan Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" dedi.

HDP'DEN AÇIK ÇAĞRI

CHP ve İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP ile gerçekleştirdiği ittifakı gizlemeye çalışsa da HDP, Millet İttifakı üyelerine yönelik açık bir şekilde çağrılarını sürdürüyor.

"İTTİFAKI YIKAN VEBALDE"

Geçtiğimiz mayıs ayında Millet İttifakı ile ilişkilerine ve 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" deyip ortak aday çıkarmanın iyi bir seçenek olduğunu söylemişti.

  • Bugün FOX TV yayınında açıklamalarda bulunan HDP'li Sancar, bir kez daha Millet İttifakı'na 'ortak aday' çağrısı yaptı. Birlikte aday çıkartma fikrine açık olduklarını ifade etti.

"İSMİ ŞİMDİ TARTIŞMAYALIM"

Sancar, ilgili konuşmasında "HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır lakin isimleri şimdi tartışmayalım. Önce ilkeler konuşulmalı. İki aydır sahada yaptığımız çalışmalarda seçimleri de konuştuk. Buralardan aldıklarımızı kurullarımızda tartışıp deklare edeceğiz" dedi.

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