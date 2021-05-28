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ANKARA

Resmi ittifaka bir adım daha

Yerel seçimlerde yaptıkları gizli ittifakı CHP ve HDP, yeni seçim öncesi alenişletirme çabasını yoğunlaştırıyor. İki parti arasında kamuoyu önünde yapılan karşılıklı açıklamalarla ittifak ortakları iş birliğini resmiyete dökme arayışına girdi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Resmi ittifaka bir adım daha
Kemal Kılıçdaroğlu

Yerel seçimlerde yaptıkları gizli ittifakı CHP ve HDP, yeni seçim öncesi alenişletirme çabasını yoğunlaştırıyor. İki parti arasında kamuoyu önünde yapılan karşılıklı açıklamalarla ittifak ortakları iş birliğini resmiyete dökme arayışına girdi. İlk adım CHP’den atıldı. CHP’li Dursun Çiçek ve Gürsel Tekin HDP’ye bakanlık verilebileceğini açıklamıştı. CHP’nin bakanlık teklifinin ardından HDP’den de cevap geldi.

Pervin Buldan
Pervin Buldan

CHP’YE “CESUR OL” MESAJI

  • Gizli ortağı CHP’ye daha önce ‘şeffaf ittifak’ çağrısı yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan, CHP’lilerin bakanlık önerisinin ardından yeni bir açıklama geldi. Buldan, muhalefet partilerine seslenerek, “Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi” dedi. Buldan, “Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı’na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz” diye konuştu.

AÇIKLAMALAR ELE VERİYORDU

CHP-HDP ittifakı uzun süredir ‘gizli ittifak’ şeklinde devam ediyordu ancak yapılan açıklamalar ve düzenlenen programlar ittifakı ele veriyordu. Mart 2019’da dönemin HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ‘CHP’nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun seçildikleri takdirde, bunun HDP’lilerin oyları ile olacağını’ söyleyerek ittifakı açıklamıştı. Yine Ağustos 2019’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul’da bir araya gelmişti. CHP’nin Millet İttifakı’ndali ortağı İYİ Parti de HDP’ye yeşil ışık yakmıştı. Genel Başkan Meral Akşener, Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı mesajına olumlu cevap vermişti.

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