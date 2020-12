​İttifak tutanakta: Her yerde açık açık yaptık, CHP ile HDP ittifak yaptı mı? İttifak tutanakta: Her yerde açık açık yaptık CHP, HDP ve İYİ Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki ittifakı Meclis tutanaklarına yansıdı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, “Biz meşru, demokratik bir parti olarak bir seçim taktiği uyguladık. Her yerde bu seçim taktiğini uyguladık ve açık açık yaptık” dedi. Seçimler ardından HDP’den ittifak itirafları gelse de CHP ve İYİ Parti gizli ortaklıklarını açıklamıyordu.

Nur Banu Aras 10 Aralık 2020, 00:00 Yeni Şafak