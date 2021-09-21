HDP'li Temelli'nin açıklamasına parti yönetiminden destek: İmralı’nın önemli rolü vardır ve olacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ittifak içinde tutmak adına Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" demiş ve sorunları HDP ile birlikte çözebileceklerini söylemişti.
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına yanıt veren HDP'li Sezai Temelli de "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil" diyerek "Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." ifadelerini kullanmıştı.
HDP'li Sancar PKK medyasına konuştu: İmralı’nın önemli rolü var
Temelli'nin tepki çeken bu açıklamasına HDP yönetiminden de destek geldi. Konuyla ilgili PKK'nın yayın organı Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan Mithat Sancar, 'Kürt sorunu'nun çözümü için aktörlerin tümünün hesaba katılması gerektiğini savundu.
Sancar, "Bana sorarsanız İmralı’nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir meseledir. İmralı’nın da bu konuda önemli rolü vardır ve olacaktır." ifadesini kullandı.