Gündem HDPli Temellinin açıklamasına parti yönetiminden destek İmralının önemli rolü vardır ve olacaktır
POLİTİKA

HDP'li Temelli'nin açıklamasına parti yönetiminden destek: İmralı’nın önemli rolü vardır ve olacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu öne sürerek çözümün HDP'de olduğunu söyledi. HDP'li Sezai Temelli ise "Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" diyerek Öcalan'ı adres gösterdi. Temelli'nin tepki çeken açıklamasına parti yönetiminden de destek geldi. PKK medyasına konuşan HDP'li Mithat Sancar, İmralı'nın 'Kürt sorununun' çözümünde önemli bir rolü olduğunu ve bundan sonra da olacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​HDPli Sezai Temellinin açıklamasına parti yönetiminden destek: İmralı’nın önemli rolü vardır ve olacaktır
HDP'li Mithat Sancar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ittifak içinde tutmak adına Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" demiş ve sorunları HDP ile birlikte çözebileceklerini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına yanıt veren HDP'li Sezai Temelli de "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil" diyerek "Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP ise Öcalan'ı adres gösterdi
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Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP ise Öcalan'ı adres gösterdi

HDP'li Sancar PKK medyasına konuştu: İmralı’nın önemli rolü var

Temelli'nin tepki çeken bu açıklamasına HDP yönetiminden de destek geldi. Konuyla ilgili PKK'nın yayın organı Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan Mithat Sancar, 'Kürt sorunu'nun çözümü için aktörlerin tümünün hesaba katılması gerektiğini savundu.

Sancar, "Bana sorarsanız İmralı’nın rolü tartışması çoktan aşılmış olması gereken bir meseledir. İmralı’nın da bu konuda önemli rolü vardır ve olacaktır." ifadesini kullandı.

HDP'li Temelli'nin açıklamasına parti yönetiminden destek: İmralı’nın önemli rolü vardır ve olacaktır
OYNAT 00:34
HDP'li Temelli'nin açıklamasına parti yönetiminden destek: İmralı’nın önemli rolü vardır ve olacaktır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu öne sürerek çözümün HDP'de olduğunu söyledi. HDP'li Sezai Temelli ise 'Çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır' diyerek Öcalan'ı adres gösterdi. Temelli'nin tepki çeken açıklamasına parti yönetiminden de destek geldi. PKK medyasına konuşan HDP'li Mithat Sancar, İmralı'nın 'Kürt sorununun' çözümünde önemli bir rolü olduğunu ve bundan sonra da olacağını söyledi.

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