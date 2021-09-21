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POLİTİKA

HDP Kılıçdaroğlu'ndan memnun: Sözleri bizim için çok kıymetli

Peş peşe gelen restler sonrası HDP'yi ittifak içinde tutmak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sorunları HDP'yle çözeriz" açıklamasından HDP'liler memnun. HDP'liler tarafından bu sözler için "Partimizin bu kadar saldırı altında olduğu bir anda Kılıçdaroğlu'nun 'HDP ile çözeriz' demesi çok kıymetlidir" yorumunda bulunuldu.

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HDP Kılıçdaroğlundan memnun: Sözleri bizim için çok kıymetli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti merkezinde HDP'li heyeti ağırlarken.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP kanadından gelen peş art arda restler sonrası HDP'yi ittifak içinde tutmak için Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" demiş ve sorunları HDP ile birlikte çözebileceklerini söylemişti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında HDP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun sözlerini nasıl değerlendirdiğini aktardı.

"SÖZLERİ KIYMETLİ"

Buna göre, HDP'liler "Partimizin bu kadar saldırı altında olduğu bir anda Kılıçdaroğlu'nın 'HDP ile çözeriz' demesi çok kıymetlidir" şeklinde düşünüyor.

TEMELLİ ÇATLAĞI

HDP, Sezai Temelli'nin CHP'ye verdiği "Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı'dır" cevabından ise rahatsız. HDP'liler tarafından Temelli'nin sözleri "HDP'yi hiçleştiriyor" yorumundan bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz
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Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz

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