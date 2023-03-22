HDP'nin aday çıkarmama kararı sonrası İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan paylaşım: Saat 16.00'da açıklama yapacağım

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu saat 16.00'da açıklama yapacağını duyurdu.
Altı siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıkladı. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girecek olan HDP, ittifak ortakları ile yapılan toplantının ardından konuya ilişkin bugün saat 11.30’da ittifak deklarasyonunu açıkladı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan,
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Seçimlerde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz"
dedi.
"TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğim"
"TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğim"
Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretinin ardından alınan bu karar, siyaset kulislerinde hareketliliğe neden olurken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ağıralioğlu,
"Siyasi gündemle alakalı bugün saat 16.00'da TBMM'de basın toplantısı düzenleyeceğim."
dedi.
Ağıralioğlu'nun HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak milletvekili adayı olmayacağını açıklayacağı öne sürüldü.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı
Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını dile getiren Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada
"Sağ ayağıma basamıyorum ama sol ayağıma yaslanarak yürüyorum. Bu durumdan rahatsızım. En kısa zamanda sağımı tedavi edip güçlü şekilde ayağa kalkacağım"
ifadelerini kullanmıştı.
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24 dakika önce