İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu kavgası bitmedi: Aydın ve Ağıralioğlu oylamanın yapıldığı toplantıya katılmadı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın-İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu
İYİ Parti TBMM grubu, 14 Mayıs'ta 28'inci dönem milletvekili seçimi ile beraber yapılacak cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili toplandı. Toplantıda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanı adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirilmesi kararı alındı.
İki isim toplantıya katılmadı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının görüşüldüğü toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ile İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katılmadı.
"Bunu kabul etmemiz söz konusu değil"
Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı konuşulan Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde Akşener'in masayı dağıtma hamlesinin ardından yaşananlara şu sözlerle tepki göstermişti: