İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu kavgası bitmedi: Aydın ve Ağıralioğlu oylamanın yapıldığı toplantıya katılmadı

"25 yılda yemediğimiz küfürleri 3 günde yedik. Bizden bir özür dileyen oldu mu, Hayır. Yaşananları telafi eden oldu mu, Hayır. Sonra da çıkıp istişareden, müzakereden söz ediyorlar. Bunu kabul etmemiz söz konusu değil."